yudjin Re: Уезжают с молоком и картошкой - о некоторых итогах... #4





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Регистрация: 19.07.08 (Уважаемые пользователи) Отправлено: - 15:54 Цитата: yeti91:

совсем другое дело количество и качество урожая что важнее посадки,недальновидность политиков на лицо

а их это волнует? нурлыкунские отчёты прежде всего!

Да и забавно, что такого "умелого и продуманного" руководства областью и страной свои из села мигрируют, а чужих будут встречать с распростёртыми объятьями... надолго ли тоже никого не волнует.