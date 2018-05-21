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≡ Согым и баня для сотрудников ДКНБ: в Костанае начался процесс по делу о подстрекательстве во взятке		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
Согым и баня для сотрудников ДКНБ: в Костанае начался процесс по делу о подстрекательстве во взятке
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 32644
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 21.05.18 - 14:00 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Согласно обвинительному заключению, в январе 2018 года Усенов склонил к даче взятки в размере 420 00 тенге жителя Костаная, который хотел работать в ДКНБ. Потерпевший и подсудимый сразу же выразили запрет на появление своего фото в СМИ.
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§ Victor Yang
Re: Согым и баня для сотрудников ДКНБ: в Костанае начался...
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 10643
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 21.05.18 - 14:00 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Почему в таких делах "потерпевшие" не несут ответственности? А то очень похоже на тот анекдот, где проститутка обвинила клиента в изнасиловании, узнав, что тот расплатился фальшивой купюрой.
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Костанаец
Re: Согым и баня для сотрудников ДКНБ: в Костанае начался...




Отправлено: 21.05.18 - 14:05 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Что думал Зият когда хотел устроится за взятку в контору? В общем контора таких пакостей не простит. Раскрутят по полной.

[Исправлено: Gljuk, 21.05.2018 - 14:18]

[Исправлено: Gljuk, 21.05.2018 - 14:18]

Сабыр
Re: Согым и баня для сотрудников ДКНБ: в Костанае начался...




Отправлено: 21.05.18 - 14:12 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Баня,согым,дженгешка... Куда мы катимся...

ТОРР
Re: Согым и баня для сотрудников ДКНБ: в Костанае начался...




Отправлено: 21.05.18 - 14:29 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
потерпевеший сам начал с обмана, а там таких не берут. ему точно там не место.

Гость
Re: Согым и баня для сотрудников ДКНБ: в Костанае начался...




Отправлено: 21.05.18 - 14:39 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Баху жизнь не учит и он не меняется.

§ Daniyar
Re: Согым и баня для сотрудников ДКНБ: в Костанае начался...
Daniyar


(Пользователи)
Сообщений: 2
Регистрация: 18.10.16
Отправлено: 21.05.18 - 14:49 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А точно ли указанно место работы подсудимого? Или забыли в кавычки должность взять? 10 лет работаю на этом предприятии, но таких начальников службы безопасности вроде не было.
Профайл

123
Re: Согым и баня для сотрудников ДКНБ: в Костанае начался...




Отправлено: 21.05.18 - 15:02 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Я думал в КНБ по-другому... Только им верил,а получается как везде у них. :-x

Костанаец
Re: Согым и баня для сотрудников ДКНБ: в Костанае начался...




Отправлено: 21.05.18 - 15:03 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Daniyar:
А точно ли указанно место работы подсудимого? Или забыли в кавычки должность взять? 10 лет работаю на этом предприятии, но таких начальников службы безопасности вроде не было.

Так Баху 10 лет назад и уволили

Игрик ыксов
Re: Согым и баня для сотрудников ДКНБ: в Костанае начался...




Отправлено: 21.05.18 - 15:06 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
нужно было хорошо учится, и то не факт что туда устроился бы!

Бывалый
Re: Согым и баня для сотрудников ДКНБ: в Костанае начался...




Отправлено: 21.05.18 - 15:07
Комментарий удален модератором.

§ Тимур Гафуров
Re: Согым и баня для сотрудников ДКНБ: в Костанае начался...
Тимур Гафуров

Модератор
(Администрация)
Сообщений: 350
Регистрация: 05.01.07
Отправлено: 21.05.18 - 15:10 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Daniyar:
А точно ли указанно место работы подсудимого?

Спасибо. Дополнили статью трудовой биографией подсудимого.
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Гость
Re: Согым и баня для сотрудников ДКНБ: в Костанае начался...




Отправлено: 21.05.18 - 15:34 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Нормальный парень. Просто заблудился. На сколько знаю, потерпевший не много слукавил.

Гость
Согым и баня для сотрудников ДКНБ: в Костанае начался процесс по делу о подстрекательстве во взятке




Отправлено: 21.05.18 - 15:50
Комментарий проходит проверку.
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