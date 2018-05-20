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§ NG.kz
Хоккей. Швейцария почти чемпион мира. Это шутка?
NG.kz

Я робот
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Сообщений: 32638
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 20.05.18 - 12:33 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
На карте ее найдешь с трудом, чуть ли не с лупой. Сморчок на глобусе. По площади плетется где-то, наверное, рядом с каким-нибудь абсолютным королевством Свазиленд. Выхода к морям-океанам нет, даже к ... типа Каспия.
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Мирон
Re: Хоккей. Швейцария почти чемпион мира. Это шутка?




Отправлено: 20.05.18 - 12:33 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
У нас в первую очередь понты. О спортивных результат мал кого интересует. Больше в почёте карупция. Бюджетные деньги все хотят поучаствовать в распиле3

§ 112
Re: Хоккей. Швейцария почти чемпион мира. Это шутка?
112


(Пользователи)
Сообщений: 11981
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 20.05.18 - 12:50 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Богатые страны могут себе это позволить..
А Швейцария очень богатая страна, способная подкупить кого угодно или вырастить каких угодно чемпионов..
Но с Европой нам куда тягаться..
Наши хоккеисты по сравнению с ихними бомжи ходячие..
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Чойбалсан
Re: Хоккей. Швейцария почти чемпион мира. Это шутка?




Отправлено: 20.05.18 - 14:12
Комментарий удален модератором.

PS
Re: Хоккей. Швейцария почти чемпион мира. Это шутка?




Отправлено: 20.05.18 - 16:25 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Значит все зависит от кол-ва ископаемых???? Или наличия выхода к Каспию???? Тогда нам явно не хватает Газпрома... :-o

§ 112
Re: Хоккей. Швейцария почти чемпион мира. Это шутка?
112


(Пользователи)
Сообщений: 11981
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 20.05.18 - 18:02 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
PS:
Значит все зависит от кол-ва ископаемых????

От этого количества не зависит ничего..
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Директор пляжа
Re: Хоккей. Швейцария почти чемпион мира. Это шутка?




Отправлено: 20.05.18 - 18:44 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
112:

ты уже и тут специализдом стал. 8-)

§ 112
Re: Хоккей. Швейцария почти чемпион мира. Это шутка?
112


(Пользователи)
Сообщений: 11981
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 20.05.18 - 19:52 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Директор пляжа:
ты уже и тут специализдом стал.

Я то вообще как и все тут, профессионал..
К своему профессионализму отношусь очень почтительно, не забывая и обо вас, профессиональных комментаторов, моих так сказать партнеров..
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§ Dron
Re: Хоккей. Швейцария почти чемпион мира. Это шутка?
Dron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 399
Регистрация: 07.10.14
Отправлено: 20.05.18 - 20:47 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Я вот как то за казахстанским хоккеем не особо следил в частности сборной. Что у нас совсем так всё плохо? Что в чемпионате мира учавствуют уже совсееем не хоккейные сборные вроде Ю.Кореи?
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§ Dron
Re: Хоккей. Швейцария почти чемпион мира. Это шутка?
Dron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 399
Регистрация: 07.10.14
Отправлено: 20.05.18 - 20:49 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
112:
А Швейцария очень богатая страна, способная подкупить кого угодно или вырастить каких угодно чемпионов..

Тебе лишь бы подкупить кого либо.
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§ Dron
Re: Хоккей. Швейцария почти чемпион мира. Это шутка?
Dron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 399
Регистрация: 07.10.14
Отправлено: 20.05.18 - 20:54 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Швейцария сейчас играет на кураже и у игроков этой сборной получается наверное все. Наверное они и Шведов пройдут, если те начнут играть не в свою игру. Такое же было и у сборной Исландии по футболу на ЧЕ.
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§ Обликоморале
Re: Хоккей. Швейцария почти чемпион мира. Это шутка?
Обликоморале


(Пользователи)
Сообщений: 4479
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 21.05.18 - 08:28 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Dron:

Не прошли. Шведы подтвердили свое чемпионство. Молодцы.
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§ 112
Re: Хоккей. Швейцария почти чемпион мира. Это шутка?
112


(Пользователи)
Сообщений: 11981
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 21.05.18 - 11:23 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Dron:

Тебе лишь бы подкупить кого либо

В любой самой демократической стране мира, это есть вполне официально, называется лобби..
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