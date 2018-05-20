Dron Re: Хоккей. Швейцария почти чемпион мира. Это шутка? #10





(Полноправные пользователи) Сообщений: 399

Регистрация: 07.10.14 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 20:54 Швейцария сейчас играет на кураже и у игроков этой сборной получается наверное все. Наверное они и Шведов пройдут, если те начнут играть не в свою игру. Такое же было и у сборной Исландии по футболу на ЧЕ.