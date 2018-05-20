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§ 112
Re: Флуд и оффтопик часть 3
112


(Пользователи)
Сообщений: 11981
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 20.05.18 - 22:33 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
Брат,в гости приезжает.
Буду ему фотки,которые ты делал в
Ново-Ильиновке - показывать

Уже давно там не был, надо бы скоро опять куда нибудь стартануть..
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§ Обликоморале
Re: Флуд и оффтопик часть 3
Обликоморале


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Сообщений: 4479
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 21.05.18 - 08:26 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Алиса:

Магазинов у него по России с десяток наверное открыто.
Там на дверях и были прикольные дополнения-вывески.
Цитата:
112:

Марик, а что это за веники, пол мести в избе что ли?
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§ 112
Re: Флуд и оффтопик часть 3
112


(Пользователи)
Сообщений: 11981
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 21.05.18 - 11:20 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Обликоморале:
Марик, а что это за веники, пол мести в избе что

Да, песок мести с организма, лет 15 наверно в бане не был..
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Страница 739 из 739«1...737738739
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