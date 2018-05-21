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§ NG.kz
Самая крутая свадьба в мире
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 32638
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 21.05.18 - 09:09 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Вот такое сопровождение увидел вчера в Костанае.
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§ Вася Картошкин
Re: Самая крутая свадьба в мире
Вася Картошкин


(Пользователи)
Сообщений: 74
Регистрация: 09.01.17
Отправлено: 21.05.18 - 09:09 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Большой Агашка или сын а может и дочь большого агашки свадьбу играли.
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§ Undead
Re: Самая крутая свадьба в мире
Undead


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 945
Регистрация: 23.08.08
Отправлено: 21.05.18 - 09:15 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Это не свадьба была, а "Парад невест".
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grinder
Re: Самая крутая свадьба в мире




Отправлено: 21.05.18 - 10:45 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Сколько аварий потенциальных могло случиться?

Читатель 1
Re: Самая крутая свадьба в мире




Отправлено: 21.05.18 - 11:16 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Это "парад бардака на дороге"?? Ещё и дорполиция сопровождает "сиё"...

* Сергей_я
Re: Самая крутая свадьба в мире
Сергей_я


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2462
Регистрация: 05.07.13
Отправлено: 21.05.18 - 11:45 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Читатель 1:
Это "парад бардака на дороге"?? Ещё и дорполиция сопровождает "сиё"...

Ну для этого дорполиция и сопровождает, что б не было бардака
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