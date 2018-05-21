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§ NG.kz
Мужчину убили ножом
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 32638
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 21.05.18 - 10:38 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
В районе бульвара молодежи вчера в 21 час где-то во дворе дома по улице Текстильщиков 23А был убит мужчина.Инцидент случился возможно после распития спиртных напитков.
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Кск
Re: Мужчину убили ножом




Отправлено: 21.05.18 - 10:38 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Это скорее Герцена 42/1 так как есть минифутбольная площадка

Бюджетник
Re: Мужчину убили ножом




Отправлено: 21.05.18 - 10:47 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Дворы с домами по ул.Текстильщиков - места обитания одиноких бабушек-пенсионерок, дети которых уехали на ПМЖ на север, а также маргиналов, не оплачивающих коммуналку за жильё, доставшееся от предков и создающих головную боль -поставщикам ком.услуг.
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