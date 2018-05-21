Гиркин Re: В Костанае отобрали кикбоксеров для участия в чемпионате РК #1







Отправлено: - 10:41 Что , что, наши в единоборствах мастаки, хоть в чем то могём, поедут эти пацаны на пмж куда нибудь и будут там не последние, много наших земляков выехавших на пмж , даже в германии по открывали всякие школы единоборств, школа у нас хорошая.