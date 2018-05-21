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§ NG.kz
В Костанае отобрали кикбоксеров для участия в чемпионате РК
NG.kz

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Сообщений: 32638
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 21.05.18 - 10:41 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
В турнире приняли участие 4 команды из Костаная и по одной из Рудного, Затобольска, Аулиеколя и Карабалыка. Всего - 138 кикбоксеров. Юные спортсмены проверяли себя, тренеры смотрели на ошибки своих воспитанников.
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Гиркин
Re: В Костанае отобрали кикбоксеров для участия в чемпионате РК




Отправлено: 21.05.18 - 10:41 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Что , что, наши в единоборствах мастаки, хоть в чем то могём, поедут эти пацаны на пмж куда нибудь и будут там не последние, много наших земляков выехавших на пмж , даже в германии по открывали всякие школы единоборств, школа у нас хорошая.

362
Re: В Костанае отобрали кикбоксеров для участия в чемпионате РК




Отправлено: 21.05.18 - 11:00 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
У нас слишком жестко, просто в Европе, наших могут не понять, насилие над детьми и прочий европейские ценности, а так вырастут настоящими Мужиками Джигитами которые могут постоять за себя.
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