Цитата: Она поблагодарила за такую информацию и адресовала ее присутствующему на заседании представителю управления физкультуры и спорта.

Огромное спасибо должен выразить его величество председатель всея физкультуры и спорта за столь ценную информацию по состоянию его главного поля, в которое совсем недавно закопали 1,4 миллиарда! Он ведь не знал! Дело в том, что господин его величество председатель живёт на не на Марсе, как беззубые советники бесполезного совета, куда относительно легко доходит сигнал с планеты Земля! Он живёт в другой тентуре! Куда почти ничего не доходит (кроме сверхдорогих и столь необходимых чинушам жоповозок).



Из этого простого примера любой инвестор (как и думающий житель, если такие остались и не выехали) может сделать абсолютно правильные выводы.

Все чиновничьи структуры работают просто на закапываение денег бюджета.

Дороги при этих многомиллиардных вливаниях становятся всё менее проезжими.

Реконструируимые улицы всё более дурацкими, с проходами между столбов и путями к остановкам через поля грязи. Сами остановки всё более чудовищно непригодными, как и вся чиновничья деятельность, зарастающая купюрами, быстрее чем город неубранными кучами мусора всё более заметными без тени повсеместно уничтожаемых деревьев. Которые пилят везде ради отмыва того же самого бюджетного бабла. Абсолютно не беспокоясь о приходе пыльных бурь при ветрах и повышении температуры.

В городе практически ликвидированы все культурные зачатки. Нет ни одного метра велодорожек. Самое большое количество самоубийств. И вишенкой на торте совершенно имбицильного проектирования убогая набережная, всем своим видом призывающая самоубиваться, если нет позыва забегать в вездесущие забегаловки и жральни и жрать в них бесконечно от безысходности.



Но этот бестолковый совет хвост акимата не беспокоит.

Запятые сами расставляйте.

Моно даже слова переставлять. Вдруг что-нибудь получится?



[Исправлено: Серый волк, 19.05.2018 - 11:47]