/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ Отчет об исполнении бюджета за 2017 год обсудил общественный совет Костанайской области		Новые сообщения • Поиск
 
 
Ответить 
§ NG.kz
Отчет об исполнении бюджета за 2017 год обсудил общественный совет Костанайской области
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 32638
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 19.05.18 - 14:37 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Руководитель управления финансов Алма ЖУСУПОВА перед внесением отчета об исполнении областного бюджета 2017 года на сессию облмаслихата представила его общественному совету. Отчет вызвал вопросы у членов комиссии.
Читать новость >>

§ Серый волк
Re: Отчет об исполнении бюджета за 2017 год обсудил общественный...
Серый волк


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 9601
Регистрация: 19.08.08
Отправлено: 19.05.18 - 14:37 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Она поблагодарила за такую информацию и адресовала ее присутствующему на заседании представителю управления физкультуры и спорта.

Огромное спасибо должен выразить его величество председатель всея физкультуры и спорта за столь ценную информацию по состоянию его главного поля, в которое совсем недавно закопали 1,4 миллиарда! Он ведь не знал! Дело в том, что господин его величество председатель живёт на не на Марсе, как беззубые советники бесполезного совета, куда относительно легко доходит сигнал с планеты Земля! Он живёт в другой тентуре! Куда почти ничего не доходит (кроме сверхдорогих и столь необходимых чинушам жоповозок).

Из этого простого примера любой инвестор (как и думающий житель, если такие остались и не выехали) может сделать абсолютно правильные выводы.
Все чиновничьи структуры работают просто на закапываение денег бюджета.
Дороги при этих многомиллиардных вливаниях становятся всё менее проезжими.
Реконструируимые улицы всё более дурацкими, с проходами между столбов и путями к остановкам через поля грязи. Сами остановки всё более чудовищно непригодными, как и вся чиновничья деятельность, зарастающая купюрами, быстрее чем город неубранными кучами мусора всё более заметными без тени повсеместно уничтожаемых деревьев. Которые пилят везде ради отмыва того же самого бюджетного бабла. Абсолютно не беспокоясь о приходе пыльных бурь при ветрах и повышении температуры.
В городе практически ликвидированы все культурные зачатки. Нет ни одного метра велодорожек. Самое большое количество самоубийств. И вишенкой на торте совершенно имбицильного проектирования убогая набережная, всем своим видом призывающая самоубиваться, если нет позыва забегать в вездесущие забегаловки и жральни и жрать в них бесконечно от безысходности.
:lol:
Но этот бестолковый совет хвост акимата не беспокоит. :-)
Запятые сами расставляйте. :lol:
Моно даже слова переставлять. Вдруг что-нибудь получится? :lol:

[Исправлено: Серый волк, 19.05.2018 - 11:47]
Профайл

Читатель 1
Re: Отчет об исполнении бюджета за 2017 год обсудил общественный...




Отправлено: 19.05.18 - 19:06 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
"Огорчили до невозможности" сии деятели....прос..фукали на "микрокредитах" (синоним микроничего), стадион туда же (вспомним кто реконструировал). Ну и как с ними дела иметь??))) (инвесторам хотя бы)
Правильно Серый их "чехлит"

гость
Re: Отчет об исполнении бюджета за 2017 год обсудил общественный...




Отправлено: 21.05.18 - 08:55 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Рев комисии всегда не везет во время выездных проверок. Им, надо полагать, случайно попадаются участки, где технологии работы не нарушались. Лица, занимающиеся техническим надзором за работами по проектам водопровода, газа и т.д. живут не плохо. Теперь давайте проанализируем: какие объекты уже приняты в эксплуатацию и каково их состояние и потом спросим с теми кто выезжал и проверял и с технадзора. Короче, нельзя одному технадзору давать такие полномочия (без его заключения перечислений средств на счет генподрядчика не будет), о он в одном случае может увидеть нарушения, в другом... Работа ревкомиссии по проверке должна быть прозрачной и процесс самой проверки должен освещаться в сми с участием общественности. В насмтоящее время работа технадзорщиков и членов ревкомиссий не транспарентная!

Стрелков
Re: Отчет об исполнении бюджета за 2017 год обсудил общественный...




Отправлено: 21.05.18 - 10:32 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Серый волк:

Вот вам нужно было вступить в тот совет, и каленым железом выжигать всю не честь, чеж вы так? бросили все удрали, бросив нас сирых и убогих, защитник вы наш.
Ответить 
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »
Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Перед отправкой сообщения, ознакомьтесь с полным текстом Правил.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 27, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 27
Зарегистрированные пользователи: Нет

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS
Авторизация
 
 
 
Номера телефонов города Костанай
 
Реклама
 
 

Сейчас на сайте
Гостей: 144
Пользователей: 0
Всего: 144

Вы гость здесь
Перепечатка материалов (включая фото, видео и аудиоматериалы), размещенных на www.ng.kz, разрешена только по письменному соглашению с редакцией сайта. Без соглашения допускается только цитирование материалов (1-2 предложения) с гиперссылкой (названием статьи в виде активной ссылки на ее адрес на сайте www.ng.kz).
E-mail: ng@ng.kz; Телефон: 8 (7142) 53-51-51
Костанайский областной еженедельник Наша Газета © 2002-2018
Дизайн TOBOL Web Design © 1999-2018
^ Наверх