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§ NG.kz
Сайт ng.kz вводит новую систему аутентификации комментаторов
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 32634
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 18.05.18 - 17:37 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
С 23 мая, с 24:00, на сайте «НГ» возможность комментирования статей, а также размещения сообщений в рубриках «Народные новости» и «Вопросы редакции» будет осуществляться только при наличии в Личном кабинете подтвержденного номера мобильного телефона.
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§ Обликоморале
Re: Сайт ng.kz вводит новую систему аутентификации комментаторов
Обликоморале


(Пользователи)
Сообщений: 4477
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 20.05.18 - 08:53 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
сайлау курманов:

Да там тоже св....е есть, их везде хватает. Дело не в стране проживания и национальности . Все от самого индивидума зависит .
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§ 112
Re: Сайт ng.kz вводит новую систему аутентификации комментаторов
112


(Пользователи)
Сообщений: 11975
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 20.05.18 - 10:33 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Обликоморале:
пресс-аташе от форума толкнем. И будет у нас своя псаки.

А чем плоха Псаки и причем она тут?
Кто то должен объяснять хоть иногда телодвижение организма во Вселенной..
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§ Обликоморале
Re: Сайт ng.kz вводит новую систему аутентификации комментаторов
Обликоморале


(Пользователи)
Сообщений: 4477
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 20.05.18 - 11:26 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
112:

А где я сказал, что псаки плоха? :lol:
А при чем, ты и сам ответил про телодвижение .
Не проснулся что ли?
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§ 112
Re: Сайт ng.kz вводит новую систему аутентификации комментаторов
112


(Пользователи)
Сообщений: 11975
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 20.05.18 - 11:35 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ну хорошо, например идет дискуссия, и я нечаянно кого то опять выиграл в ней..
Так сказать в процессе..
Модераторы то дискуссии пропускать должны думаю..
Теперь обидевшийся имеет право за это подать на меня в суд и заставить ответить?
Как это будет происходить?
Например Директор пляжа пишет на меня жалобу кому, в прокуратуру, в редакцию НГ, в КГБ, президенту?
Ну допустим элементарно в прокуратуру, прокуратор потребует телефон в редакции, ему дадут его по требованию в письменном виде или устном?
Предупредит ли редакция меня, хотя наверно нет..
Вскроет все личные сообщения?
То есть теперь оппонент имеет право разобраться с обидевшим его коллегой методами тыка в прокуратуру, в КГБ, МВД?
И да, с иностранцами как?
Назовет Серый Волк, у которого ни имени ни фамилии акима опять кем нибудь, и все?
Он за бугром и его нельзя к ответу будет привлечь?
То есть к ответу привлекать будут только граждан Казахстана?
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§ Тимур Гафуров
Re: Сайт ng.kz вводит новую систему аутентификации комментаторов
Тимур Гафуров

Модератор
(Администрация)
Сообщений: 348
Регистрация: 05.01.07
Отправлено: 20.05.18 - 11:49 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
112:
Ну допустим элементарно в прокуратуру, прокуратор потребует телефон в редакции, ему дадут его по требованию в письменном виде или устном?
Предупредит ли редакция меня, хотя наверно нет..
Вскроет все личные сообщения?
То есть теперь оппонент имеет право разобраться с обидевшим его коллегой методами тыка в прокуратуру, в КГБ, МВД?


1.4. Администрация Форума, владелец ресурса сохраняет конфиденциальную информацию участника (адрес IP, e-mail, номер сотовой связи и другие данные) в тайне, однако это не относится к участникам, грубо нарушающим законы РК и данные условия.

Цитата:
112:
И да, с иностранцами как?

Задача сайта - выполнение нормы Закона "Об информатизации".
Вы, если почувствуете себя оскорбленным. можете подать в суд на любого пользователя, независимо от гражданства. Остальное - дело суда.
Профайл Посетить вебсайт

Директор пляжа
Re: Сайт ng.kz вводит новую систему аутентификации комментаторов




Отправлено: 20.05.18 - 12:01 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
112:

В отличие от тебя и еще некоторых тут пользователей, я не кляузничаю и не ною. Когда уже по себе судить , воин, закончишь? :lol: Мир не только вокруг тебя крутится, вылезай уже из штанишек школьных.

§ drakon
Re: Сайт ng.kz вводит новую систему аутентификации комментаторов
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 13815
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 20.05.18 - 21:58 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А модераторы,как будут работать в выходные
и праздничные дни?... :-)
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Гость
Re: Сайт ng.kz вводит новую систему аутентификации комментаторов




Отправлено: 20.05.18 - 22:07 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
как будут работать...


В выходные и праздничные дни,
комментарии,следовало бы,отключать.

§ Медный
Re: Сайт ng.kz вводит новую систему аутентификации комментаторов
Медный


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2202
Регистрация: 21.03.17
Отправлено: 21.05.18 - 00:22 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Ваш земляк:
Тимур Гафуров:
Никаких симпатий модератора нет и быть не может

Да ладно?!

симпатии и не было :-)
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* Мишаня
Re: Сайт ng.kz вводит новую систему аутентификации комментаторов
Мишаня


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 502
Регистрация: 13.03.09
Отправлено: 21.05.18 - 00:55 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
112:
То есть теперь оппонент имеет право разобраться с обидевшим его коллегой методами тыка в прокуратуру, в КГБ, МВД?
И да, с иностранцами как?

Что ж ты так забеспокоился-то? Адекватный чел не станет этого делать при дискуссии, если ты его не начнешь поливать испражнениями. А "разобраться стуком в органы", так тутошний форум не тот уровень ;) Кого ты упомянул, Директора пляжа? Ну и какой ему/ей с этого будет профит?

[Исправлено: Мишаня, 20.05.2018 - 23:58]
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