Цитата: 112:

Ну допустим элементарно в прокуратуру, прокуратор потребует телефон в редакции, ему дадут его по требованию в письменном виде или устном?

Предупредит ли редакция меня, хотя наверно нет..

Вскроет все личные сообщения?

То есть теперь оппонент имеет право разобраться с обидевшим его коллегой методами тыка в прокуратуру, в КГБ, МВД?



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Цитата: 112:

И да, с иностранцами как?

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Вы, если почувствуете себя оскорбленным. можете подать в суд на любого пользователя, независимо от гражданства. Остальное - дело суда.