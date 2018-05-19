NG.kz В Казахстане предлагают законодательно разрешить детям не ходить в школу



Я робот

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Регистрация: 20.12.07 Я робот(Пользователи) Отправлено: - 15:04 По данным "хоумскулеров", образование на дому популярно в Канаде Великобритании, Австралии и США. В Америке 1,5 миллиона детей не посещают школу. В России - почти 100 тысяч. При этом такие ученики опережают своих ровесников в математике и чтении.

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