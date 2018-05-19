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§ NG.kz
В Казахстане предлагают законодательно разрешить детям не ходить в школу
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 32634
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 19.05.18 - 15:04 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
По данным "хоумскулеров", образование на дому популярно в Канаде Великобритании, Австралии и США. В Америке 1,5 миллиона детей не посещают школу. В России - почти 100 тысяч. При этом такие ученики опережают своих ровесников в математике и чтении.
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§ 112
Re: В Казахстане предлагают законодательно разрешить детям не...
112


(Пользователи)
Сообщений: 11975
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 20.05.18 - 10:27 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Обликоморале:
Там по оф. данным ООН 13 млн. бездомных

Нет, ты ошибаешься, вчера только оттуда, там бездомных бомжей 230 миллионов..
Как нам повезло что мы живем в такой сказочно богатой стране как Казахстан и мы богаты..
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§ Обликоморале
Re: В Казахстане предлагают законодательно разрешить детям не...
Обликоморале


(Пользователи)
Сообщений: 4477
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 20.05.18 - 10:41 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
112:

Тебе уже жить в Казахстане не нравится?))))
Ч.В.,алга, куда душе угодно.
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§ Обликоморале
Re: В Казахстане предлагают законодательно разрешить детям не...
Обликоморале


(Пользователи)
Сообщений: 4477
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 20.05.18 - 11:33 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Кстати, в России, уже начинают открывать начальные школы с обучением по старым советским учебникам. Щвейцария, Дания, часть китайских школ, еще в 90-х их взяли за основу. В частности точные науки, биологию и географию ( но это уже из старших классов)
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Re: В Казахстане предлагают законодательно разрешить детям не...




Отправлено: 20.05.18 - 21:22
Комментарий удален модератором.

§ Медный
Re: В Казахстане предлагают законодательно разрешить детям не...
Медный


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2202
Регистрация: 21.03.17
Отправлено: 21.05.18 - 00:32 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Обликоморале:

то что учебники сталинского времени издавать начали это точно
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