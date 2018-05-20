/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ Фитнес-клуб "Байтерек" в Костанае тушат 25 пожарных 		Новые сообщения • Поиск
 
 
Ответить 
§ NG.kz
Фитнес-клуб "Байтерек" в Костанае тушат 25 пожарных
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 32634
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 20.05.18 - 23:25 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Сообщение о возгорании двухэтажного здания фитнес-клуба "Байтерек" поступило в 15.08. На втором этаже произошло загорание танцевального зала на площади 150 квадратных метров. Тушение пожара продолжается.
Читать новость

Серик
Re: Фитнес-клуб "Байтерек" в Костанае тушат 25...




Отправлено: 20.05.18 - 23:25
Комментарий удален модератором.

Cерик
Re: Фитнес-клуб "Байтерек" в Костанае тушат 25...




Отправлено: 20.05.18 - 23:55 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
пожар как пожар. к чему столько страсти?
Ответить 
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »
Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Перед отправкой сообщения, ознакомьтесь с полным текстом Правил.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 19, из них зарегистрированных: 1 и гостей: 18
Зарегистрированные пользователи: Мишаня

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS
Авторизация
 
 
 
Номера телефонов города Костанай
 
Реклама
 
 

Сейчас на сайте
Гостей: 147
Пользователей: 1
Всего: 148

Вы гость здесь
Перепечатка материалов (включая фото, видео и аудиоматериалы), размещенных на www.ng.kz, разрешена только по письменному соглашению с редакцией сайта. Без соглашения допускается только цитирование материалов (1-2 предложения) с гиперссылкой (названием статьи в виде активной ссылки на ее адрес на сайте www.ng.kz).
E-mail: ng@ng.kz; Телефон: 8 (7142) 53-51-51
Костанайский областной еженедельник Наша Газета © 2002-2018
Дизайн TOBOL Web Design © 1999-2018
^ Наверх