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§ NG.kz
Храни их кухню, оберег
NG.kz

Я робот
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Сообщений: 32634
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 17.05.18 - 01:13 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Предыдущий поход в скромное кафе заставил меня заскучать по красоте, комфорту, нарядному столу. Короче, по настоящим ресторанным посиделкам. Стали с подругой выбирать место. Нам посоветовали «Тумар». Сказали, и раньше был весьма неплох, а после хорошего ремонта там еще и концепцию поменяли. Пошли пробовать еду и концепцию.
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Айдар
Re: Храни их кухню, оберег




Отправлено: 17.05.18 - 01:13 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Кухня, атмосфера отвратительная
Интерьер хорош, персонал более менее

Гость
Re: Храни их кухню, оберег




Отправлено: 18.05.18 - 10:01 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Не могу сказать как сейчас, но раньше при подаче в блюдах оказывался волос.... Это говорит что на кухне бардак. И на замечание официанту и администратору какое-то невнятное мычание. Ни извинений ни замены блюда... После этого перестал туда ходить, хотя раньше бывал очень часто 2-3 раза в неделю.

Гостья
Re: Храни их кухню, оберег




Отправлено: 19.05.18 - 19:59 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Когда Дора научится фотографировать еду и интерьер? Это было бы намного информативнее.

§ юля елиссева
Re: Храни их кухню, оберег
юля елиссева


(Пользователи)
Сообщений: 1109
Регистрация: 14.01.15
Отправлено: 20.05.18 - 23:15 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Точно, давно пора Доре начать фотографировать еду, перед тем как поглотить её.
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