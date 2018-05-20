гость Re: Моя Деревенька и её окрестности. #12001







Отправлено: - 15:11 Цитата: drakon:

Что ж , подходит время попрощаться со всеми , останемся в памяти форумчан какими мы были , с нашим уходом ( гостей ) , зачахнет форум . Но мы всегда , тут , и ближе чем вы думаете .

Ich bin dein Schatten

der dir folgt wohin du gehst .



