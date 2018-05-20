андрей Re: Виагра оказалась идеальным убийцей "сбежавших"... #1







Отправлено: - 11:45 редакция НГ , тупо перепечатать статью много ума не надо . Вам для справки ....В конце 70-х начали разрабатывать препарат при гипертензии лёгких . Болезнь очень тяжёлая , при кризисе только пересадка спасёт , а это не ногти постричь . В начале 90х разработка закончилась и началось испытание препарата СИЛДЕНАФИЛ , при испытании на людях он дал побочный эффект у мужчин прилив крови в малый таз и как следствие непроизвольная эрекция . А дальше спрос родил предложения и через несколько лет на основе этого силденафила и побочного эффекта создали препарат виагра .И все последующие препараты так же созданы на его основе .Так что писать что именно виагра что то уничтожает , это по крайней мере не грамотно .