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§ NG.kz
Виагра оказалась идеальным убийцей "сбежавших" раковых клеток
NG.kz

Я робот
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Сообщений: 32634
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 20.05.18 - 11:45 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Виагра, как показывают недавние эксперименты, оказалась не только средством для борьбы с проблемами в личной жизни мужчин, но и кандидатом на роль лекарства от серьезных болезней. Об этом сообщается в статье, опубликованной в журнале OncoImmunology.
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андрей
Re: Виагра оказалась идеальным убийцей "сбежавших"...




Отправлено: 20.05.18 - 11:45 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
редакция НГ , тупо перепечатать статью много ума не надо . Вам для справки ....В конце 70-х начали разрабатывать препарат при гипертензии лёгких . Болезнь очень тяжёлая , при кризисе только пересадка спасёт , а это не ногти постричь . В начале 90х разработка закончилась и началось испытание препарата СИЛДЕНАФИЛ , при испытании на людях он дал побочный эффект у мужчин прилив крови в малый таз и как следствие непроизвольная эрекция . А дальше спрос родил предложения и через несколько лет на основе этого силденафила и побочного эффекта создали препарат виагра .И все последующие препараты так же созданы на его основе .Так что писать что именно виагра что то уничтожает , это по крайней мере не грамотно .

FOMA
Re: Виагра оказалась идеальным убийцей "сбежавших"...




Отправлено: 20.05.18 - 13:33 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
андрей:
это по крайней мере не грамотно

Тут не про грамотность. В каждой пятой статье читатели указывают на орфографические ошибки в тексте. Тут про скрытую рекламу виагры, чтоб хоть как то расширить область ее применения. Считаю статью полностью проплаченной и не несущей истинной ценности для человека.

§ tissot
Re: Виагра оказалась идеальным убийцей "сбежавших"...
tissot


(Пользователи)
Сообщений: 44
Регистрация: 14.07.13
Отправлено: 20.05.18 - 21:28
Комментарий удален модератором.
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ТАНОМИ
Re: Виагра оказалась идеальным убийцей "сбежавших"...




Отправлено: 20.05.18 - 22:32 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
FOMA:
Считаю статью полностью проплаченной и не несущей истинной ценности для человека.


Не соглашусь! Человечество мечтает о победе над раком, ибо чем дальше, тем больше растёт количество онкобольных. А те, кто сам болен или имеет больных родных с надеждой выискивают хоть какую-нибудь, дающую надежду, информацию. Так что спасибо НГ, что опубликовала эту статью - буду отслеживать работы Ребекки Ауэр и её команды.
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