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≡  Флуд и оффтопик (часть 3)		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ Алиса
Re: Флуд и оффтопик часть 3
Алиса


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4109
Регистрация: 21.06.09
Отправлено: 20.05.18 - 15:32 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
112:
Конечно, можно откушивать и натурпродукт, причем вс

и продавать по ох...ым ценам))) и ведь спрос есть ))))

Цитата:
Обликоморале:
Можно найти в тырнете, тут

так он жеж вроде как благами цивилизации принципиально не пользуется ??? :oops:

[Исправлено: Алиса, 20.05.2018 - 15:33]
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§ 112
Re: Флуд и оффтопик часть 3
112


(Пользователи)
Сообщений: 11975
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 20.05.18 - 16:48 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Алиса:
продавать по ох...ым ценам))) и

Ну у него своя особая клиентура наверно, как и у нас в каждом магазине свой контингент человечеков, исходя из цен, натуральности и тд..
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§ 112
Re: Флуд и оффтопик часть 3
112


(Пользователи)
Сообщений: 11975
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 20.05.18 - 16:50 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Раньше его в каких то программах критиковали, когда демократия была, наворовал там где то, говорили, разорил своими пирамидами, теперь сидит понты колотит..
Сейчас о нем не слышно ничего..
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§ 112
Re: Флуд и оффтопик часть 3
112


(Пользователи)
Сообщений: 11975
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 20.05.18 - 21:05 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Выбор веника..
Кстати какой лучше?
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§ 112
Re: Флуд и оффтопик часть 3
112


(Пользователи)
Сообщений: 11975
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 20.05.18 - 21:24 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
И вновь мыиопять где то..
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§ 112
Re: Флуд и оффтопик часть 3
112


(Пользователи)
Сообщений: 11975
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 20.05.18 - 21:43 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А теперь мы тут..
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§ 112
Re: Флуд и оффтопик часть 3
112


(Пользователи)
Сообщений: 11975
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 20.05.18 - 21:48 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
У нас есть даже какая то дивная фотающая палка..
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§ 112
Re: Флуд и оффтопик часть 3
112


(Пользователи)
Сообщений: 11975
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 20.05.18 - 21:51 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Какой то лиман..



Хорошо..
Моя учится, я еду пассажиром..
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§ drakon
Re: Флуд и оффтопик часть 3
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 13815
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 20.05.18 - 21:54 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
112:
Выбор веника..

Говорят,берёзовые веники нужно на троицу - заготавливать... :oops:
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§ 112
Re: Флуд и оффтопик часть 3
112


(Пользователи)
Сообщений: 11975
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 20.05.18 - 21:55 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Дорога..
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§ 112
Re: Флуд и оффтопик часть 3
112


(Пользователи)
Сообщений: 11975
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 20.05.18 - 22:07 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Вот виднеется и пункт назначения..
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§ 112
Re: Флуд и оффтопик часть 3
112


(Пользователи)
Сообщений: 11975
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 20.05.18 - 22:12 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Конечный пунктназначения, баня на фоне луны..
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§ drakon
Re: Флуд и оффтопик часть 3
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 13815
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 20.05.18 - 22:15 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Марик,завтра Брат,в гости приезжает.
Буду ему фотки,которые ты делал в
Ново-Ильиновке - показывать.
Спасибо тебе... :oops:
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§ 112
Re: Флуд и оффтопик часть 3
112


(Пользователи)
Сообщений: 11975
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 20.05.18 - 22:20 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Деревенский мотоцикл на ходу
Как я такого давно не видел..
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§ 112
Re: Флуд и оффтопик часть 3
112


(Пользователи)
Сообщений: 11975
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 20.05.18 - 22:32 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Деревенский двор..
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Ответить Новый топик
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