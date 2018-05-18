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§ NG.kz
Полицейские в тандеме с сотрудниками ДЧС спасли жизнь человеку в Костанае
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 32631
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 18.05.18 - 19:55 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
В опорный пункт полиции ДК "Строитель" поступил звонок от жителей дома № 142 по ул. Бородина. Они сообщили о странном стуке, который доносился через стену из соседней квартиры. Соседи знали, что в ней живет пожилой мужчина, болеющий сахарным диабетом.
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Гиркин
Re: Полицейские в тандеме с сотрудниками ДЧС спасли жизнь...




Отправлено: 18.05.18 - 19:55 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Молодцы!! где родственники? вот помрет и сразу найдутся, наследники на квартиру, что за люди? разве можно их назвать людьми?

1423
Re: Полицейские в тандеме с сотрудниками ДЧС спасли жизнь...




Отправлено: 18.05.18 - 20:06
Комментарий удален модератором.

Хохол
Re: Полицейские в тандеме с сотрудниками ДЧС спасли жизнь...




Отправлено: 19.05.18 - 09:24 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Чё за спасатели такие ? Домушники отжимают пластиковое окно на пару секунд , даже стекло не повредив . Спасателям надо в штат принимать людей которые специализировались на квартирных кражах или проходить курсы по повышению квалификации у воров .

Аноним
Re: Полицейские в тандеме с сотрудниками ДЧС спасли жизнь...




Отправлено: 19.05.18 - 11:22 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Хохол:
Чё за спасатели такие ? Домушники отжимают пластиковое окно на пару секунд , даже стекло не повредив

Потому что знают, какие окна можно так открыть, а какие - нет. И спасатели это тоже знают.

Бот
Re: Полицейские в тандеме с сотрудниками ДЧС спасли жизнь...




Отправлено: 19.05.18 - 22:19 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Гиркин:
где родственники?

Тебе не все ли равно? Если и есть, уехали, вне зоны доступа, в больнице. Что, сидеть с больным? Если родня будет сидеть с каждым диабетиком, кто работать будет? Так что не греби кучу

Директор пляжа
Re: Полицейские в тандеме с сотрудниками ДЧС спасли жизнь...




Отправлено: 20.05.18 - 10:13 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Хохол:

Из собственного опыта об этом знаешь или домушники есть знакомые?

§ 112
Re: Полицейские в тандеме с сотрудниками ДЧС спасли жизнь...
112


(Пользователи)
Сообщений: 11961
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 20.05.18 - 11:23 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Директор пляжа:
собственного опыта об этом знаешь или домушники есть знакомые?

Да сам попробуй монтировкой поддеть, или отжать, не обязательно домушник нужен..
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Директор пляжа
Re: Полицейские в тандеме с сотрудниками ДЧС спасли жизнь...




Отправлено: 20.05.18 - 12:06 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
112:

В посте хохла, был упомянут именнодомушник. Ты бы хоть сначала пережевал.

§ 112
Re: Полицейские в тандеме с сотрудниками ДЧС спасли жизнь...
112


(Пользователи)
Сообщений: 11961
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 20.05.18 - 12:51 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Директор пляжа:
посте хохла, был упомянут именнодомушник. Ты

Я тебя только читаю..
Ты мой кумир..
Наслаждаюсь до 24го мая..
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Директор пляжа
Re: Полицейские в тандеме с сотрудниками ДЧС спасли жизнь...




Отправлено: 20.05.18 - 17:15 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
112:

Надеюсь еще не снюсь?
Не переживай, я еще вернусь, что бы тебе продлить наслаждение.

§ 112
Полицейские в тандеме с сотрудниками ДЧС спасли жизнь человеку в Костанае
112


(Пользователи)
Сообщений: 11961
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 20.05.18 - 18:00
Комментарий проходит проверку.
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