Бот Re: Полицейские в тандеме с сотрудниками ДЧС спасли жизнь... #5







Отправлено: - 22:19 Цитата: Гиркин:

где родственники?

Тебе не все ли равно? Если и есть, уехали, вне зоны доступа, в больнице. Что, сидеть с больным? Если родня будет сидеть с каждым диабетиком, кто работать будет? Так что не греби кучу