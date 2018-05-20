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§ Алиса
Re: Флуд и оффтопик часть 3
Алиса


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4109
Регистрация: 21.06.09
Отправлено: 20.05.18 - 15:32 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
112:
Конечно, можно откушивать и натурпродукт, причем вс

и продавать по ох...ым ценам))) и ведь спрос есть ))))

Цитата:
Обликоморале:
Можно найти в тырнете, тут

так он жеж вроде как благами цивилизации принципиально не пользуется ??? :oops:

[Исправлено: Алиса, 20.05.2018 - 15:33]
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§ 112
Re: Флуд и оффтопик часть 3
112


(Пользователи)
Сообщений: 11961
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 20.05.18 - 16:48 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Алиса:
продавать по ох...ым ценам))) и

Ну у него своя особая клиентура наверно, как и у нас в каждом магазине свой контингент человечеков, исходя из цен, натуральности и тд..
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§ 112
Re: Флуд и оффтопик часть 3
112


(Пользователи)
Сообщений: 11961
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 20.05.18 - 16:50 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Раньше его в каких то программах критиковали, когда демократия была, наворовал там где то, говорили, разорил своими пирамидами, теперь сидит понты колотит..
Сейчас о нем не слышно ничего..
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