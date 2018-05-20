Обликоморале Re: Актриса Самал Еслямова получила в Каннах приз за лучшую... #7







Отправлено: - 15:06 Цитата: 112:



Ну что же ты в свое время не оценил и не создал условия?)))

Видимо, не помогло, упомянутое тобой мышление?

И когда тогда, если девушка уехала учится в ГИТИС и это только второй ее фильм, и она уже оценена как лучшая актриса. Ты как обычно с логикой в ссоре)))

Унизительно, говоришь. Ну так это уже твои проблемы. Которые видимо как раз имеют корень из описанного тобой мышления. Печалько.

ПС: Чет с сайта выкинуло, отписался серым ником.

Я высказался по теме, от и до.

Перестань обижатся на успешных и может что то поменяется в твоем у... мировозрении.



Жду бурю в стакане, но отвечать тут уже не буду.

Фас.