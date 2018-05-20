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§ NG.kz
Актриса Самал Еслямова получила в Каннах приз за лучшую женскую роль
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 32631
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 20.05.18 - 09:25 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Самал Еслямова – уроженка Петропавловска. Выпускница режиссерского факультета ГИТИСа, живет в Москве. Фильм «Айка» – второй в ее творчестве. Ранее она снялась в фильме Сергея Дворцевого «Тюльпан»
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§ Обликоморале
Re: Актриса Самал Еслямова получила в Каннах приз за лучшую...
Обликоморале


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Сообщений: 4477
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 20.05.18 - 09:25 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Здорово. Наши актеры, актрисы и режисеры алга к новым вершинам.
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§ 112
Re: Актриса Самал Еслямова получила в Каннах приз за лучшую...
112


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Сообщений: 11961
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 20.05.18 - 10:25 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Вот примазываться у нас могут..
Уроженка не уроженка..
Какое она имеет отношение к Казахстану?
Такое же как и кыпчак Барак Обама в десятом поколении назад..
Они уже не казахстанцы и нужно искать повод для гордости у себя, а не ходячим примазыванием к кому либо..
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§ Обликоморале
Re: Актриса Самал Еслямова получила в Каннах приз за лучшую...
Обликоморале


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Сообщений: 4477
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 20.05.18 - 10:47 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
112:

Нормальные люди, всегда горды, за своих выдающихся земляков, где бы они не проживали и творили. При этом прославляя нашу Родину.
Только у тебя все через ...
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§ 112
Re: Актриса Самал Еслямова получила в Каннах приз за лучшую...
112


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Сообщений: 11961
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 20.05.18 - 11:15 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Обликоморале:
Нормальные люди, всегда горды, за своих выдающихся земляков, где

Их миллионы, десятки , если не сотни..
Всеми ими гордиться что ли предлагаешь?
Да гордости не хватит и страниц тут..
Это половиной Германии нужно гордиться, США, Израилем..
Там вообще больше половины населения наших земляков..
И заметь, если кто то начинает гордиться нашими земляками из Штатов, Германии, Дании, Нидерландов, тут сразу найдутся их ненавистники..
Я кстати горжусь, что наши земляки отстроили Европу, США и Израиль и горжусь этими странами..
Ты США, гордишься ими, Германией, Турцией и тд, нашими земляками с СССР?
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§ Обликоморале
Re: Актриса Самал Еслямова получила в Каннах приз за лучшую...
Обликоморале


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Сообщений: 4477
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 20.05.18 - 12:15 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
112:

Столько много букв и пафоса, ну как обычно.
А главного из сказанного мной так и не понял.
И в одной же теме, в двух постах, сам себе противоречишь.
Видимо, одна половинка мозга, не отвечает у тебя за другую. ;-) :-) :lol:
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§ 112
Re: Актриса Самал Еслямова получила в Каннах приз за лучшую...
112


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Сообщений: 11961
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 20.05.18 - 12:46 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Обликоморале:
Столько много букв и пафоса, ну как обыч

Нет.
Пафос обычно у тех, кому нечем гордиться и тот гордится уже какими то иностранцами, которых сам в свое время не оценил, не создал условий.
Сейчас же готов прыгать за них и гордиться, исходя из примитивного мышления о том, бывшем местоположении объекта данной гордости..
Вот нужно было тогда..
Не сейчас, когда они нашли себя на своей новой Родине..
В конце концов это еще и унизительно..
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Обликоморале
Re: Актриса Самал Еслямова получила в Каннах приз за лучшую...




Отправлено: 20.05.18 - 15:06 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
112:

Ну что же ты в свое время не оценил и не создал условия?)))
Видимо, не помогло, упомянутое тобой мышление?
И когда тогда, если девушка уехала учится в ГИТИС и это только второй ее фильм, и она уже оценена как лучшая актриса. Ты как обычно с логикой в ссоре)))
Унизительно, говоришь. Ну так это уже твои проблемы. Которые видимо как раз имеют корень из описанного тобой мышления. Печалько.
ПС: Чет с сайта выкинуло, отписался серым ником.
Я высказался по теме, от и до.
Перестань обижатся на успешных и может что то поменяется в твоем у... мировозрении.
;-)
Жду бурю в стакане, но отвечать тут уже не буду.
Фас.

§ 112
Re: Актриса Самал Еслямова получила в Каннах приз за лучшую...
112


(Пользователи)
Сообщений: 11961
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 20.05.18 - 16:45 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Обликоморале:
Ну что же ты в свое время не оценил и не создал условия?)))

Ты видишь что я бегу и радуюсь за представителями Шоу бизнеса, примазывая себя к ним?
Не дождешься..
Бизнес есть бизнес, и если перед каждым бизнесменом иностранцем плясать, на что я стану похож?
Тот же Бекмамбетов, он для меня американец прежде всего..
С чего я должен гордиться амъериканцами?
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Директор пляжа
Re: Актриса Самал Еслямова получила в Каннах приз за лучшую...




Отправлено: 20.05.18 - 17:33 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
112:

Ты себя тут не раз к американским актерам примазывал, забыл что ли? И гордился ими, в пример ставил, восхвалял и фильмы тоже. Забывчив ты стал, старче.

§ 112
Актриса Самал Еслямова получила в Каннах приз за лучшую женскую роль
112


(Пользователи)
Сообщений: 11961
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 20.05.18 - 17:58
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