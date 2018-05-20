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§ NG.kz
Хоккей. Швейцария почти чемпион мира. Это шутка?
NG.kz

Я робот
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Сообщений: 32631
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 20.05.18 - 12:33 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
На карте ее найдешь с трудом, чуть ли не с лупой. Сморчок на глобусе. По площади плетется где-то, наверное, рядом с каким-нибудь абсолютным королевством Свазиленд. Выхода к морям-океанам нет, даже к ... типа Каспия.
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Мирон
Re: Хоккей. Швейцария почти чемпион мира. Это шутка?




Отправлено: 20.05.18 - 12:33 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
У нас в первую очередь понты. О спортивных результат мал кого интересует. Больше в почёте карупция. Бюджетные деньги все хотят поучаствовать в распиле3

§ 112
Re: Хоккей. Швейцария почти чемпион мира. Это шутка?
112


(Пользователи)
Сообщений: 11961
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 20.05.18 - 12:50 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Богатые страны могут себе это позволить..
А Швейцария очень богатая страна, способная подкупить кого угодно или вырастить каких угодно чемпионов..
Но с Европой нам куда тягаться..
Наши хоккеисты по сравнению с ихними бомжи ходячие..
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Чойбалсан
Re: Хоккей. Швейцария почти чемпион мира. Это шутка?




Отправлено: 20.05.18 - 14:12
Комментарий удален модератором.

PS
Re: Хоккей. Швейцария почти чемпион мира. Это шутка?




Отправлено: 20.05.18 - 16:25 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Значит все зависит от кол-ва ископаемых???? Или наличия выхода к Каспию???? Тогда нам явно не хватает Газпрома... :-o

§ 112
Хоккей. Швейцария почти чемпион мира. Это шутка?
112


(Пользователи)
Сообщений: 11961
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 20.05.18 - 18:02
Комментарий проходит проверку.
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