NG.kz Хоккей. Швейцария почти чемпион мира. Это шутка?



Я робот

(Пользователи) Сообщений: 32631

Регистрация: 20.12.07 Я робот(Пользователи) Отправлено: - 12:33 На карте ее найдешь с трудом, чуть ли не с лупой. Сморчок на глобусе. По площади плетется где-то, наверное, рядом с каким-нибудь абсолютным королевством Свазиленд. Выхода к морям-океанам нет, даже к ... типа Каспия.

Читать новость



