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Страница 801 из 801«1...799800801
Куратор темы: drakon
гость
Re: Моя Деревенька и её окрестности.




Отправлено: 20.05.18 - 15:11 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
Что ж , подходит время попрощаться со всеми , останемся в памяти форумчан какими мы были , с нашим уходом ( гостей ) , зачахнет форум . Но мы всегда , тут , и ближе чем вы думаете .
;-) :lol: Ich bin dein Schatten
der dir folgt wohin du gehst .

8-)

§ drakon
Re: Моя Деревенька и её окрестности.
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 13810
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 20.05.18 - 15:23 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Свадебный кортеж. Принца Гарри,чтоли? Нет - наш

человек - женится,на нашей. Вот лимузин,такой
как в КОстанае,не успел - сфотать,не ожидал...
:lol: :oops:
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§ drakon
Re: Моя Деревенька и её окрестности.
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 13810
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 20.05.18 - 15:58 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Это Городской Праздник был,
не путать с Днём Города

Целую неделю - гуляли... :lol: :oops:
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41
Re: Моя Деревенька и её окрестности.




Отправлено: 20.05.18 - 16:30 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
гость:
Что ж , подходит время попрощаться со всеми , останемся в памяти форумчан какими мы были , с нашим уходом ( гостей ) , зачахнет форум .

112-й не даст зачахнуть.

§ drakon
Re: Моя Деревенька и её окрестности.
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 13810
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 20.05.18 - 17:07 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Всё готово.Лук Барбара - порезала.

Он уже в морозилке.Надолго-
хватит,думаю... :lol: :oops:
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