Цитата: Бывалый:

На 1/4 за воротами от 40 круб, боковые от 65 круб.

На финал за воротами от 190 круб, боковые от 350 круб.

Ну это же не официальные расценки. Ты цены перекупов уже наверное указал?

Даже 40р это конечно уже дороговато, тем более за место за воротами. Хотя если играли бы топовые сборные, наверное бы купил.