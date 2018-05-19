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≡ Правила регистрации казахстанцев во время ЧМ-2018 по футболу упростили в России		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
Правила регистрации казахстанцев во время ЧМ-2018 по футболу упростили в России
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 32627
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 19.05.18 - 14:01 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Особый режим устанавливается в городах проведения матчей: Москва, Санкт-Петербург, Казань, Сочи, Волгоград, Екатеринбург, Калининград, Нижний Новгород, Ростов-на-Дону, Самара и Саранск. На остальной территории России для граждан РК действует прежний режим.
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* Dron
Re: Правила регистрации казахстанцев во время ЧМ-2018 по футболу...
Dron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 396
Регистрация: 07.10.14
Отправлено: 20.05.18 - 07:41 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Бывалый:
На 1/4 за воротами от 40 круб, боковые от 65 круб.
На финал за воротами от 190 круб, боковые от 350 круб.

Ну это же не официальные расценки. Ты цены перекупов уже наверное указал?
Даже 40р это конечно уже дороговато, тем более за место за воротами. Хотя если играли бы топовые сборные, наверное бы купил.
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* Dron
Re: Правила регистрации казахстанцев во время ЧМ-2018 по футболу...
Dron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 396
Регистрация: 07.10.14
Отправлено: 20.05.18 - 07:47 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
dvb:
видел. вот здесь
http://ru.fifa.com/worldcup/organisation/ticketing/ticket-prices.html

и даже купил.


Вот на сайте фифа есть 4 категория, купить могут только россияне. Места вообще никакие, зато цены что любой нищеброд может купить билет.
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§ Обликоморале
Re: Правила регистрации казахстанцев во время ЧМ-2018 по футболу...
Обликоморале


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Сообщений: 4467
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 20.05.18 - 08:05 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Грустные новости ЧМ для сборной России по футболу:
Стадионы таки достроили....
Сборную не отстранили ...
Чемпионат не куда не перенесли....
Играть все-таки придется...
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* Dron
Re: Правила регистрации казахстанцев во время ЧМ-2018 по футболу...
Dron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 396
Регистрация: 07.10.14
Отправлено: 20.05.18 - 09:49 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Обликоморале:

Печально. Очень, очень печально )))
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