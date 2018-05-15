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≡ Абаев прокомментировал споры в соцсетях о праздновании Астаны		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
Абаев прокомментировал споры в соцсетях о праздновании Астаны
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 32627
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 15.05.18 - 16:47 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Как отметил глава ведомства, деньги выделены разным госорганам на проведение более 80 мероприятий. Подарки регионов на празднование дня рождения Астаны, по словам министра, остаются на многие годы и служат гражданам.
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Бывалый
Re: Абаев прокомментировал споры в соцсетях о праздновании...




Отправлено: 19.05.18 - 10:59 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
elektron:
Вы верите, что эти миллиарды принадлежат всему Казахстану?

Вера тут при чем?
Есть законодательная база. Дело в ней.
Деньгами нацфонда распоряжаются депутаты через закон о бюджете.
Депутаты представители народа.
Так кому принадлежит нацфонд?
Вам?
Марсианам?
Или всему Казахстану?

362
Re: Абаев прокомментировал споры в соцсетях о праздновании...




Отправлено: 19.05.18 - 11:09 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
ТАНОМИ:
Ключевое слово "нападали"?

Укажите, пож-ста, источник, из которого Вы почерпнули информацию об этих великих альтруистах (альтруист — бессеребренник, человеколюбец, папа карло, самоотверженник

Ни кто не говорит что они были альтруистами, они свою агрессию так этим и прикрывали,обогащалась от этого только одна семья и приближенные, а рядовые кочевники,пасли скот и поставляли воинов, для них ничего не изменялось, как и сейчас,а для верхушки воина это и был бизнес, от того чтоРоссия завоевывала территории что то для простых крестьян изменилось? они так же жили в нищете пахали и постановляли воинов.

§ elektron
Re: Абаев прокомментировал споры в соцсетях о праздновании...
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1198
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 19.05.18 - 13:49 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Бывалый :
Вера тут при чем?

Я тоже не понял, причём тут вера? :-x Цитата:
Бывалый :
Депутаты представители народа.

Вы серьёзно? Так это оказывается народ деревья пилит в Костанае? и 32 млрд в азербайджанский банк притинить хотел? :-x
Про нац. фонд промолчу, лучше они его просто Казахстанским назвали бы тогда.

[Исправлено: elektron, 19.05.2018 - 08:53]
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Бывалый
Re: Абаев прокомментировал споры в соцсетях о праздновании...




Отправлено: 19.05.18 - 13:59 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
elektron:
Я тоже не понял, причём тут вера

При том что вопрошаете верю ли я.
Цитата:
elektron:
Вы серьёзно? Так это оказывается народ деревья пилит в Костанае? и 32 млрд в азербайджанский банк притинить хотел?

Да. Серьёзно.
Серьезнее некуда.
Так устроено наше государство.
Да и ваше тоже.
Сомневаетесь? Прочтите наконец конституцию.

§ elektron
Re: Абаев прокомментировал споры в соцсетях о праздновании...
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1198
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 19.05.18 - 14:16 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Бывалый :
При том что вопрошаете верю ли я.

ну понятно, проходили уже
:lol: Цитата:
Бывалый :
Прочтите наконец конституцию.

Чью? Казахстана или Германии?
А если серьёзно. То у нас Акимов выбирают, а не завозят откуда не известно, которые потом творят что хотя (город в степь превращают)

[Исправлено: elektron, 19.05.2018 - 09:37]
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§ 112
Re: Абаев прокомментировал споры в соцсетях о праздновании...
112


(Пользователи)
Сообщений: 11942
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 19.05.18 - 14:28 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
ТАНОМИ:
Сильнейшая страна Европы, локомотив ЕС не проживёт без США?

Посмотри для начала на историю, как она жила без Штатов, развязывая войны и грабя все вокруг от безысходности и как после того, как заключили соглашение с Штатами..
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§ 112
Re: Абаев прокомментировал споры в соцсетях о праздновании...
112


(Пользователи)
Сообщений: 11942
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 19.05.18 - 14:31 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Бывалый :
Так кому принадлежит нацфонд?
Вам?

Им бы самим со своей страной разобраться..
Наверно научились у американцев, распространять свою демократию везде..
Профайл

§ elektron
Re: Абаев прокомментировал споры в соцсетях о праздновании...
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1198
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 19.05.18 - 15:06 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
112:
Посмотри для начала на историю, как она жила без Штатов

Как? Построили дороги (Автобаны, которые до сих пор функционируют). Заставили пол Европы на себя работать, да ещё и войну развязали. Борзотень одним словом :lol: Цитата:
112:
заключили соглашение с Штатами..

Тут по подробнее хотелось бы узнать....Цитата:
112:
Им бы самим со своей страной разобраться..

Ну зачем так, кому нужно и разберутся :lol:
Опять изворачиваешь :-x
Нормально с "Бывалым" пообщались, но без тебя ни как? 8-)
Профайл

§ 112
Re: Абаев прокомментировал споры в соцсетях о праздновании...
112


(Пользователи)
Сообщений: 11942
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 19.05.18 - 15:12 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
elektron:
Нормально с "Бывалым" пообщались, но без тебя ни как?

Если дело касается общественного обсуждения, не личного, без меня никак..
Ну а со своей страной, ты лучше знаешь, лукавить непродуктивно попросту..
Не собираюсь тебя убеждать смотреть на Историю ваших отношений с США с плохой стороны, и так все видно..
Это как в футболе ведь - главное результат.
И результат после второй мировой у вас просто ошеломляющий, и все благодаря США и Британии..
Профайл

§ Медный
Re: Абаев прокомментировал споры в соцсетях о праздновании...
Медный


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2200
Регистрация: 21.03.17
Отправлено: 19.05.18 - 20:14 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Бывалый:
Общество должно быть основано на принципе справедливости.
А справедливость не имеет ничего общего с равенством.


а что ты называешь справедливостью? Справедливость объективна или субъективна? Вот к чему ты эту капиталистическую байку упомянул, не уж то ничего адекватного не можете придумать в своём капитализме, чтобы обманывать дурачков?
Справедливость, тьфу.... уж точно, лучше равенство с коэффициентом :-P
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Бывалый
Re: Абаев прокомментировал споры в соцсетях о праздновании...




Отправлено: 19.05.18 - 20:53 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Медный:
а что ты называешь справедливостью?

В части оплаты труда?
Зависимость от редкости (зачастую - уникальности) и востребованности умений, степени риска и ответственности.
Все остальные факторы вторичны, в том числе и вредность для здоровья.

§ Медный
Re: Абаев прокомментировал споры в соцсетях о праздновании...
Медный


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2200
Регистрация: 21.03.17
Отправлено: 19.05.18 - 21:31 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Бывалый :

какой коэффициент ты предложил бы? и примеры работ... желательно больше примеров чтобы стало понятно
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Бывалый
Re: Абаев прокомментировал споры в соцсетях о праздновании...




Отправлено: 20.05.18 - 09:47 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Медный:
какой коэффициент ты предложил бы?

Что ещё за коэффициент?
Никак не можешь освободить свой совковый мозг от оков нормирования и уравниловки?
Нет никаких коэффициентов, и быть не может.
Свободные люди решают эти вопросы индивидуальными договоренностями.
А фикспрайс, в каком бы он виде ни был - это для рабов.
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Страница 9 из 9«1...789
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