Цитата: 112:

Посмотри для начала на историю, как она жила без Штатов

Как? Построили дороги (Автобаны, которые до сих пор функционируют). Заставили пол Европы на себя работать, да ещё и войну развязали. Борзотень одним словом Цитата: 112:

заключили соглашение с Штатами..

Тут по подробнее хотелось бы узнать....Цитата: 112:

Им бы самим со своей страной разобраться..

Ну зачем так, кому нужно и разберутся

Опять изворачиваешь

Нормально с "Бывалым" пообщались, но без тебя ни как?