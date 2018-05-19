362 Re: "Ночь в музее" в Костанае превратила часть... #2







Отправлено: - 22:29 Проходил мимо с работы зашел, классно все организовали, пели, плясали не только артисты но и посетители особенно дети и родители, не думал что у нас так могут непринужденно без официоза организовать праздник, в общем, молодцы!!!