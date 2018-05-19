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§ NG.kz
"Ночь в музее" в Костанае превратила часть городского квартала в место праздника
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 32627
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 19.05.18 - 20:17 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Вечером 18 мая в Международный день музеев, в Костанае прошла уже 10-я “Ночь в музее”. Юбилейная акция охватила несколько площадок и зданий. Областной историко-краеведческий музей распахнул главные двери в 18 часов.
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§ 07Litra
Re: "Ночь в музее" в Костанае превратила часть...
07Litra


(Пользователи)
Сообщений: 9505
Регистрация: 16.04.14
Отправлено: 19.05.18 - 20:17
Комментарий удален модератором.
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362
Re: "Ночь в музее" в Костанае превратила часть...




Отправлено: 19.05.18 - 22:29 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Проходил мимо с работы зашел, классно все организовали, пели, плясали не только артисты но и посетители особенно дети и родители, не думал что у нас так могут непринужденно без официоза организовать праздник, в общем, молодцы!!!

§ Медный
Re: "Ночь в музее" в Костанае превратила часть...
Медный


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2200
Регистрация: 21.03.17
Отправлено: 20.05.18 - 00:11 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
362:

подтверждаю, душевно получилось
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§ 112
Re: "Ночь в музее" в Костанае превратила часть...
112


(Пользователи)
Сообщений: 11942
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 20.05.18 - 02:47 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Блин и чего я сегодня выбрал пивко..
В следующий раз думаю посещу это мероприятие..
Молодцы..
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§ Обликоморале
Re: "Ночь в музее" в Костанае превратила часть...
Обликоморале


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Сообщений: 4467
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 20.05.18 - 09:43 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Мы посетили это мероприятие. Реально было классно. По чаще бы подобное проводили. А аура там прям таки была по настоящему душевная и праздничная.
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