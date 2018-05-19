Гость Re: В Казахстане предлагают законодательно разрешить детям не... #15







Отправлено: - 20:20 Цитата: мнение:



Понукать кого другого будешь. Лучше ответь на свой вопрос о безграматности, у нас. У меня племянник здесь школу закончил, потом питерский вуз, где уже на последнем курсе его "купили" ребята из "Лукойл", для работы у нас в Казахстане на них. З/п изначально положили 300к, через три года работы в компании и команде, получает под лям,плюс премии разные. А ты мне тут малайзия-штаты. Если человек дружит с головой,он везде образование получит. Хватит уже нахваливать запад, там тоже не все так радужно и однозначно. 362-перелогинься