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§ NG.kz
Актриса Самал Еслямова получила в Каннах приз за лучшую женскую роль
NG.kz

Я робот
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Сообщений: 32627
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 20.05.18 - 09:25 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Самал Еслямова – уроженка Петропавловска. Выпускница режиссерского факультета ГИТИСа, живет в Москве. Фильм «Айка» – второй в ее творчестве. Ранее она снялась в фильме Сергея Дворцевого «Тюльпан»
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§ Обликоморале
Re: Актриса Самал Еслямова получила в Каннах приз за лучшую...
Обликоморале


(Пользователи)
Сообщений: 4467
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 20.05.18 - 09:25 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Здорово. Наши актеры, актрисы и режисеры алга к новым вершинам.
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