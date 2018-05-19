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≡ "Рухани жаңғыру" в Костанайской области: на какие проекты направят 4,5 млрд тенге		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
"Рухани жаңғыру" в Костанайской области: на какие проекты направят 4,5 млрд тенге
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 32627
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 19.05.18 - 14:24 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
В 2017-м в Костанайской области на реализацию программы "Рухани жаңғыру" были направлены 24 подпроекта на сумму 2 млрд 723 млн тенге, а в 2018-м сумма, да и количество проектов, практически удвоены. Об этом сообщил на брифинге в Астане глава региона.
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Re: "Рухани жаңғыру" в...




Отправлено: 19.05.18 - 14:24 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
блаблаблабла... Меценаты оплатите лечение ребенка что находиться в Германии. купите МРТ аппарат в детскую областную больницу, вот это то что реально нужно

Читатель 1
Re: "Рухани жаңғыру" в...




Отправлено: 19.05.18 - 14:28 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А мы (обжигатели горшков) смотрим на это "чудо"?? Так что-ли понимать надо?

§ 112
Re: "Рухани жаңғыру" в...
112


(Пользователи)
Сообщений: 11942
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 19.05.18 - 15:09 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Нормально..
С этим акимом хоть дела в гору пошли, после Святоши и его команды..
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§ Серый волк
Re: "Рухани жаңғыру" в...
Серый волк


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 9601
Регистрация: 19.08.08
Отправлено: 19.05.18 - 15:44 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
112:
Нормально..
С этим акимом хоть дела в гору пошли, после Святоши и его команды..

Это такой современный приехавший в город житель высказал.
Ему нравится!
Если у вас где-то образовалась большая пребольшая гора-захоронение закопанных бюджетных средств, то можно сделать горнолыжный спуск. Только я бы не советовал кататься. Оборудовать будут всетежесамые любимые акиматом рукожопые подрядчики неизменно выигрывающие все их баблоконкурсы. :lol:
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гость
Re: "Рухани жаңғыру" в...




Отправлено: 19.05.18 - 15:50 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
112:
С этим акимом хоть дела в гору пошли, после Святоши и его команды..


какие дела? Абая испоганеная?

§ 112
Re: "Рухани жаңғыру" в...
112


(Пользователи)
Сообщений: 11942
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 19.05.18 - 16:29 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
гость:
какие дела? Абая испоганеная?

Вспомни перед приходом, весь город, все дороги в дырах сплошных были..
Уровень жизни никакой, работы не было..
Сейчас движняк какой никакой и людишки начали прибывать сюда на ПМЖ пачками, чего раньше не было..
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§ 112
Re: "Рухани жаңғыру" в...
112


(Пользователи)
Сообщений: 11942
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 19.05.18 - 16:31 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Серый волк:
горнолыжный спуск.

Зачем он тут?
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Читатель 1
Re: "Рухани жаңғыру" в...




Отправлено: 19.05.18 - 19:17 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Шукеев был более менее... остальное всё так... "картонное строительство потемкинских деревень"

hhgf
Re: "Рухани жаңғыру" в...




Отправлено: 20.05.18 - 09:04 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
переведите название кто-нибудь

глас народа
Re: "Рухани жаңғыру" в...




Отправлено: 20.05.18 - 09:42
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