Цитата: 112:

Нормально..

С этим акимом хоть дела в гору пошли, после Святоши и его команды..

Это такой современный приехавший в город житель высказал.

Ему нравится!

Если у вас где-то образовалась большая пребольшая гора-захоронение закопанных бюджетных средств, то можно сделать горнолыжный спуск. Только я бы не советовал кататься. Оборудовать будут всетежесамые любимые акиматом рукожопые подрядчики неизменно выигрывающие все их баблоконкурсы.