Ваш земляк Re: Сайт ng.kz вводит новую систему аутентификации комментаторов #116





(Пользователи) Сообщений: 1614

Регистрация: 17.12.09 (Пользователи) Отправлено: - 00:10 Цитата: Тимур Гафуров:

ссылку дайте. не нашел

Да ладно в третий раз! Отправлял ссылку неоднократно. Вступал в переписку и Вами, Тимур, и с Ольгой Колоколовой. Я же говорю: реакции - ноль! Вернее, реакция есть - "дайте ссылку"! И больше ничего. Безобиднейшие комментарии трутся нещадно, а высказывания , которые запрещены Правилами Форума, проходят эту вашу модерацию. Примеров - куча. Чего стоят высказывания о геноциде, о колониализме, о запрете разговорного казахского языка, да много ещё чего! Вы бы лучше побольше статей на историческую тему писали и публиковали. Чтобы понаехавшие знали историю города и области, где они теперь живут.