/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ Сайт ng.kz вводит новую систему аутентификации комментаторов		Новые сообщения • Поиск
 
 
Ответить 
Страница 8 из 9«1...6789»
§ NG.kz
Сайт ng.kz вводит новую систему аутентификации комментаторов
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 32627
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 18.05.18 - 17:37 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
С 23 мая, с 24:00, на сайте «НГ» возможность комментирования статей, а также размещения сообщений в рубриках «Народные новости» и «Вопросы редакции» будет осуществляться только при наличии в Личном кабинете подтвержденного номера мобильного телефона.
Читать новость

Гость
Re: Сайт ng.kz вводит новую систему аутентификации комментаторов




Отправлено: 19.05.18 - 15:30 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Пример приведите такого поведения...


09.05.18 - 21:07
Ничего,нормально,да?!
Видимо,в этом вопросе симпатии и точка зрения
писаки и модера совпали.
Комментарий же требующий пресечения
подобного рода мыслеизлияний был
благополучно удален.

[Исправлено: Тимур Гафуров, 19.05.2018 - 17:57]

ваще
Re: Сайт ng.kz вводит новую систему аутентификации комментаторов




Отправлено: 19.05.18 - 15:40 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Гость:
09.05.18 - 21:07
"...вас русские спасли от джунгар и полного уничтожения, от вшивости , поголовного сифилиса и туберкулёза."
Ничего,нормально,да?!


362, а почему тебе правда не нравится?
а нравится то что ты придумываешь?
от злобы какой-то?

* Тимур Гафуров
Re: Сайт ng.kz вводит новую систему аутентификации комментаторов
Тимур Гафуров

Модератор
(Администрация)
Сообщений: 347
Регистрация: 05.01.07
Отправлено: 19.05.18 - 16:48 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Гость:
Ничего,нормально,да?!

комментарий найден и удален. Сообщили бы раньше - был бы удален сразу.
Профайл Посетить вебсайт

* Тимур Гафуров
Re: Сайт ng.kz вводит новую систему аутентификации комментаторов
Тимур Гафуров

Модератор
(Администрация)
Сообщений: 347
Регистрация: 05.01.07
Отправлено: 19.05.18 - 16:54 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Ваш земляк:
А когда Сайлау Курманов написал

ссылку дайте. не нашел
Профайл Посетить вебсайт

мнение
Re: Сайт ng.kz вводит новую систему аутентификации комментаторов




Отправлено: 19.05.18 - 16:57 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Тимур Гафуров:

так если вы удаляете более мягко сказанные комменты, не ужели не могли заметить этот комментарий, те кто удалял не ужели преспокойно пропустили такой комментарий ?????? мдя и вправду тут мнение администрации совпадает с определенными кругами их взглядами......
когда раньше бывалый ну или 112 говорили об этом , мало обращал внимание, но правда была за ними.........
а именует себя еще честно-справедливой газетой, ну-ну.

Гость
Re: Сайт ng.kz вводит новую систему аутентификации комментаторов




Отправлено: 19.05.18 - 17:04 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
комментарий найден и удален.


Спасибо!
А модер понесёт какое-то наказание?
Или проехали уже,
до свидания...

* Тимур Гафуров
Re: Сайт ng.kz вводит новую систему аутентификации комментаторов
Тимур Гафуров

Модератор
(Администрация)
Сообщений: 347
Регистрация: 05.01.07
Отправлено: 19.05.18 - 17:55 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Гость:
А модер понесёт какое-то наказание?

да
Профайл Посетить вебсайт

* Тимур Гафуров
Re: Сайт ng.kz вводит новую систему аутентификации комментаторов
Тимур Гафуров

Модератор
(Администрация)
Сообщений: 347
Регистрация: 05.01.07
Отправлено: 19.05.18 - 17:56 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
мнение:
так если вы удаляете более мягко сказанные комменты, не ужели не могли заметить этот комментарий

В любой работе бывают ошибки. Поэтому и прошу сообщать модераторам
Профайл Посетить вебсайт

§ 112
Re: Сайт ng.kz вводит новую систему аутентификации комментаторов
112


(Пользователи)
Сообщений: 11942
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 19.05.18 - 18:23
Комментарий удален модератором.
Профайл

Гость
Re: Сайт ng.kz вводит новую систему аутентификации комментаторов




Отправлено: 19.05.18 - 18:35 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
362, а почему тебе правда не нравится?


Слушай,ты задолбал уже,с 362-ым.
Если он тебе мерещится повсюду,
то этот вопрос не ко мне...

сапожник
Re: Сайт ng.kz вводит новую систему аутентификации комментаторов




Отправлено: 19.05.18 - 23:31 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
эх...хоть бы напоследок по материться разрешили бы и не запикали...пипипипипипипиииии :lol:

§ Ваш земляк
Re: Сайт ng.kz вводит новую систему аутентификации комментаторов
Ваш земляк


(Пользователи)
Сообщений: 1614
Регистрация: 17.12.09
Отправлено: 20.05.18 - 00:10 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Тимур Гафуров:
ссылку дайте. не нашел

Да ладно в третий раз! Отправлял ссылку неоднократно. Вступал в переписку и Вами, Тимур, и с Ольгой Колоколовой. Я же говорю: реакции - ноль! Вернее, реакция есть - "дайте ссылку"! И больше ничего. Безобиднейшие комментарии трутся нещадно, а высказывания , которые запрещены Правилами Форума, проходят эту вашу модерацию. Примеров - куча. Чего стоят высказывания о геноциде, о колониализме, о запрете разговорного казахского языка, да много ещё чего! Вы бы лучше побольше статей на историческую тему писали и публиковали. Чтобы понаехавшие знали историю города и области, где они теперь живут.
Профайл

§ 112
Re: Сайт ng.kz вводит новую систему аутентификации комментаторов
112


(Пользователи)
Сообщений: 11942
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 20.05.18 - 03:07 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Кстати, еще вопрос..
Почему у вас нет так называемого Пресс Аташе, для снятия некоторых наболевших проблем?
Не нужно иметь специально эту должность, это может выполнить каждый журналист, кто ценит форум НГ..
Ведь это же деяние сдувает наболевший пузырь, не разрывает его, заражая все вокруг своим взрывом?
Профайл

§ сайлау курманов
Re: Сайт ng.kz вводит новую систему аутентификации комментаторов
сайлау курманов


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2731
Регистрация: 03.07.12
Отправлено: 20.05.18 - 08:10 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
я дико извиняюсь пред россиянами и считаю что они не такие уж сволочные , мне никак нельзя с ними в контру вступать и не потому что там учился я и учатся мои дети , а потому что там остались много моих друзей , да и тут тоже в основном славяне , так что простите
Профайл Посетить вебсайт

§ Обликоморале
Re: Сайт ng.kz вводит новую систему аутентификации комментаторов
Обликоморале


(Пользователи)
Сообщений: 4467
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 20.05.18 - 08:51 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
112:

Может тебя в пресс-аташе от форума толкнем. И будет у нас своя псаки.
Профайл
Ответить 
Страница 8 из 9«1...6789»
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »
Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Перед отправкой сообщения, ознакомьтесь с полным текстом Правил.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 27, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 27
Зарегистрированные пользователи: Нет

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS
Авторизация
 
 
 
Номера телефонов города Костанай
 
Реклама
 
 

Сейчас на сайте
Гостей: 85
Пользователей: 0
Всего: 85

Вы гость здесь
Перепечатка материалов (включая фото, видео и аудиоматериалы), размещенных на www.ng.kz, разрешена только по письменному соглашению с редакцией сайта. Без соглашения допускается только цитирование материалов (1-2 предложения) с гиперссылкой (названием статьи в виде активной ссылки на ее адрес на сайте www.ng.kz).
E-mail: ng@ng.kz; Телефон: 8 (7142) 53-51-51
Костанайский областной еженедельник Наша Газета © 2002-2018
Дизайн TOBOL Web Design © 1999-2018
^ Наверх