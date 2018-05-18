112 Re: Флуд и оффтопик часть 3 #11050





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Регистрация: 16.03.12 (Пользователи) Отправлено: - 02:44 Хех..

Нечаянно увидел Каткова..

13е февраля..

Как то подзабыл я это число..

Что делал я в это время в этом году?

Нас рать, КитайНое, Оральный грех..

Но хорошо помню КомуАнальные услуги..

Я это выражение не забуду до смерти своей..

Да уж..

Нужно помнить..

Как и наших дедов и всех близких людей..

Наших сестер, отцов, матерей..

Может тогда наконец мы немного переменимся и узнаем, что в принципе нам так много не нужно тут в этом свете, либо испугаемся этого и будем делать наоборот, пытаясь унести все нажитое с собой..

Зачем то же мы это наживали..

Но пусть все новички или старички либо еще кто то, тусующийся тут, помнят и знают Владимира Каткова, даже тогда, когда казалось бы это не нужно..

Совсем как я помню своего деда, Настоящего Героя своей страны, Советского Союза..

Ни к селу ни к городу как говорится..

Для окружающих..

Но в душе это будет праведно и беспорочно..