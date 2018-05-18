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≡  Флуд и оффтопик (часть 3)		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ 112
Re: Флуд и оффтопик часть 3
112


(Пользователи)
Сообщений: 11942
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 18.05.18 - 12:53 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Dron:
Швейцарцы обыграли Финляндию. Наверное тоже заговор против Финов.

Они единое целое..
Европэйцы же..
Что Швейцария, что Швеция, все одно...
Какая разница кто у них по договору выиграет?
Выиграла же якобы израильтянка, хотя должна была россиянка выиграть..
Нам от этого не легче, что они там места перед собой тасуют..
Думаю нужно объявить им бойкот не только по евровидению и хоккею, а еще и по футболу..
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* Dron
Re: Флуд и оффтопик часть 3
Dron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 396
Регистрация: 07.10.14
Отправлено: 18.05.18 - 16:42 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
112:
Они единое целое..
Европэйцы же..
Что Швейцария, что Швеция, все одно...
Какая разница кто у них по договору выиграет?
Выиграла же якобы израильтянка, хотя должна была россиянка выиграть..
Нам от этого не легче, что они там места перед собой тасуют..
Думаю нужно объявить им бойкот не только по евровидению и хоккею, а еще и по футболу..

Съезди-ка на дачу, продышись. А то бред начал нести вообще какой то. Ты вообще вменяемый сейчас, нет?
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§ 112
Re: Флуд и оффтопик часть 3
112


(Пользователи)
Сообщений: 11942
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 18.05.18 - 17:49 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Dron:
Съезди-ка на дачу, продышись.

Что в имене тебе моем
Тебя разачаровало?
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* Dron
Re: Флуд и оффтопик часть 3
Dron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 396
Регистрация: 07.10.14
Отправлено: 18.05.18 - 19:40 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
112:
Что в имене тебе моем
Тебя разачаровало?

Я так и знал что ты в бреду
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§ 112
Re: Флуд и оффтопик часть 3
112


(Пользователи)
Сообщений: 11942
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 18.05.18 - 23:22 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ну и наконец то насытив свое удовольствие некоторыми ответами журналиста от НГ, в коем то веке, переходим к удовольствию вечернего насыщения..
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§ kbkz1980
Re: Флуд и оффтопик часть 3
kbkz1980


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3585
Регистрация: 23.05.16
Отправлено: 18.05.18 - 23:39 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Стесняюсь спросить,после этого как ты на ночь нахомячишся,как супружеский долг будешь выполнять?,
Или в ентом плане,приплыл-станция конечная :lol: :lol: :lol:
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§ 112
Re: Флуд и оффтопик часть 3
112


(Пользователи)
Сообщений: 11942
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 18.05.18 - 23:43 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
kbkz1980:
Стесняюсь спросить,после этого как ты на ночь нахомячишся,как супружеский долг будешь выполнят

Как то ты этого не стесняешься смотрю..
Сильно так интересует?
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ваще
Re: Флуд и оффтопик часть 3




Отправлено: 19.05.18 - 11:17 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
112:
Ну и наконец то насытив свое удовольствие


сказали же, два блюда нельзя.
а у тебя тут четыре.
да еще соль.

ваще
Re: Флуд и оффтопик часть 3




Отправлено: 19.05.18 - 14:19
Комментарий удален модератором.

§ 112
Re: Флуд и оффтопик часть 3
112


(Пользователи)
Сообщений: 11942
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 20.05.18 - 02:44 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Хех..
Нечаянно увидел Каткова..
13е февраля..
Как то подзабыл я это число..
Что делал я в это время в этом году?
Нас рать, КитайНое, Оральный грех..
Но хорошо помню КомуАнальные услуги..
Я это выражение не забуду до смерти своей..
Да уж..
Нужно помнить..
Как и наших дедов и всех близких людей..
Наших сестер, отцов, матерей..
Может тогда наконец мы немного переменимся и узнаем, что в принципе нам так много не нужно тут в этом свете, либо испугаемся этого и будем делать наоборот, пытаясь унести все нажитое с собой..
Зачем то же мы это наживали..
Но пусть все новички или старички либо еще кто то, тусующийся тут, помнят и знают Владимира Каткова, даже тогда, когда казалось бы это не нужно..
Совсем как я помню своего деда, Настоящего Героя своей страны, Советского Союза..
Ни к селу ни к городу как говорится..
Для окружающих..
Но в душе это будет праведно и беспорочно..
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§ 112
Re: Флуд и оффтопик часть 3
112


(Пользователи)
Сообщений: 11942
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 20.05.18 - 02:59 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Подумать только..
Эти ножницы с набора ножей у меня уже лет 15..
И только на днях я узнал еще одно их приспособление..
Моя сказала..



Чудеса..
Как движется прогресс , о котором ты и понятия не имеешь..
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§ Обликоморале
Re: Флуд и оффтопик часть 3
Обликоморале


(Пользователи)
Сообщений: 4467
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 20.05.18 - 08:48 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
112:

Все " свистишь"?))
И с ножницами смотри по аккуратнее, не отчекрыж чего, пусть для тебя и не важного.
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