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§ NG.kz
«Тобол» на выезде переиграл «Ордабасы»
NG.kz

Я робот
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Сообщений: 32627
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 20.05.18 - 08:26 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Это была встреча команд с огромным подтекстом - хозяевам надо было доказывать, что их несправедливо «выкинули» из Лиги Европы, отдав путевку гостям, но не получилось. Шымкентцы отыграли не лучшим образом
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Мирон
Re: «Тобол» на выезде переиграл «Ордабасы»




Отправлено: 20.05.18 - 08:26 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Если в следующем туре обыграют кротов, то Никитеможно распаковывать чемодан.
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