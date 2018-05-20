NG.kz «Тобол» на выезде переиграл «Ордабасы»



Я робот

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Регистрация: 20.12.07 Я робот(Пользователи) Отправлено: - 08:26 Это была встреча команд с огромным подтекстом - хозяевам надо было доказывать, что их несправедливо «выкинули» из Лиги Европы, отдав путевку гостям, но не получилось. Шымкентцы отыграли не лучшим образом

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