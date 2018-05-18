NG.kz В Костанае пенсионер не может выйти из своей квартиры



Я робот

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Регистрация: 20.12.07 Я робот(Пользователи) Отправлено: - 22:24 На улице Бородина в Костанае мужчина заперся дома и не может выйти. Стучал соседям по полу, просил помочь. Приехал наряд полиции и МЧС, через окно зайти не смогли, пошли через дверь.

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