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§ NG.kz
В Костанае пенсионер не может выйти из своей квартиры
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 32625
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 18.05.18 - 22:24 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
На улице Бородина в Костанае мужчина заперся дома и не может выйти. Стучал соседям по полу, просил помочь. Приехал наряд полиции и МЧС, через окно зайти не смогли, пошли через дверь.
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Мнение
Re: В Костанае пенсионер не может выйти из своей квартиры




Отправлено: 18.05.18 - 22:24
Комментарий удален модератором.

§ CHINOIS
Re: В Костанае пенсионер не может выйти из своей квартиры
CHINOIS


(Пользователи)
Сообщений: 188
Регистрация: 02.03.17
Отправлено: 18.05.18 - 23:24 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
"Приехал наряд полиции и МЧС, через окно зайти не смогли, пошли через дверь."

а изначально через дверь зайти попытаться не судьба?
Профайл

Гость
Re: В Костанае пенсионер не может выйти из своей квартиры




Отправлено: 19.05.18 - 23:56 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
а изначально через дверь зайти попытаться не судьба?


А зачем?!

Мы не ищем легких путей!
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