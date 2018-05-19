/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ Правила регистрации казахстанцев во время ЧМ-2018 по футболу упростили в России		Новые сообщения • Поиск
 
 
Ответить 
§ NG.kz
Правила регистрации казахстанцев во время ЧМ-2018 по футболу упростили в России
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 32625
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 19.05.18 - 14:01 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Особый режим устанавливается в городах проведения матчей: Москва, Санкт-Петербург, Казань, Сочи, Волгоград, Екатеринбург, Калининград, Нижний Новгород, Ростов-на-Дону, Самара и Саранск. На остальной территории России для граждан РК действует прежний режим.
Читать новость

ваще
Re: Правила регистрации казахстанцев во время ЧМ-2018 по футболу...




Отправлено: 19.05.18 - 14:01 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
в гостиницах так всегда и было.
но в течении суток если в другом месте- нереально.
а если я хочу на вокзале переночевать?

362
Re: Правила регистрации казахстанцев во время ЧМ-2018 по футболу...




Отправлено: 19.05.18 - 14:15 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
наши там будут биться за кубок?

ваще
Re: Правила регистрации казахстанцев во время ЧМ-2018 по футболу...




Отправлено: 19.05.18 - 15:46 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
362:
наши там будут биться за кубок?


наши-да.
ваши -не знаю.

Гость
Re: Правила регистрации казахстанцев во время ЧМ-2018 по футболу...




Отправлено: 19.05.18 - 16:37 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
наши там будут биться за кубок?


Мои в последний раз на ЧМ по футболу
18 июня 1990 году в Италии сыграли.
С тех пор "мои" в Мундиалях не участвовали...

362
Re: Правила регистрации казахстанцев во время ЧМ-2018 по футболу...




Отправлено: 19.05.18 - 20:15 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
ваще:
362:
наши там будут биться за кубок?


наши-да.
ваши -не знаю.

а вы чьих будете? не из беглых?

§ Dron
Re: Правила регистрации казахстанцев во время ЧМ-2018 по футболу...
Dron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 392
Регистрация: 07.10.14
Отправлено: 19.05.18 - 20:16 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
362:
наши там будут биться за кубок?

Сложно зайти на сайт фифа и ознакомится со списком стран участниц финальной стадии?
Ну скажу тогда я. Казахстан не будет биться за кубок!

[Исправлено: Dron, 19.05.2018 - 20:25]
Профайл

362
Re: Правила регистрации казахстанцев во время ЧМ-2018 по футболу...




Отправлено: 19.05.18 - 20:16 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Гость:
наши там будут биться за кубок?


Мои в последний раз на ЧМ по футболу
18 июня 1990 году в Италии сыграли.
С тех пор "мои" в Мундиалях не участвовали...

Значить слабо играют?

362
Re: Правила регистрации казахстанцев во время ЧМ-2018 по футболу...




Отправлено: 19.05.18 - 20:18 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Dron:
362:
наши там будут биться за кубок?

Сложно зайти на сайт фифа и ознакомится со списком стран участниц финальной стадии?
Ну скажу тогда я. Казахстан не будет бится за кубок!

Значит будем болеть за Россию, дай Бог ей победы!! хоть одни наши.

§ Dron
Re: Правила регистрации казахстанцев во время ЧМ-2018 по футболу...
Dron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 392
Регистрация: 07.10.14
Отправлено: 19.05.18 - 20:28 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Интересно, реально ли еще приобрести билет на матч Россия - Уругвай в Самаре?

[Исправлено: Dron, 19.05.2018 - 20:29]
Профайл

Бывалый
Re: Правила регистрации казахстанцев во время ЧМ-2018 по футболу...




Отправлено: 19.05.18 - 20:49 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Dron:
реально ли еще приобрести билет на матч Россия - Уругвай в Самаре?

Я думаю что места ещё накануне матча будут свободные...
Ты цены видел?
На 1/4 за воротами от 40 круб, боковые от 65 круб.
На финал за воротами от 190 круб, боковые от 350 круб.

начальник
Re: Правила регистрации казахстанцев во время ЧМ-2018 по футболу...




Отправлено: 19.05.18 - 23:07 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Бывалый:
На 1/4 за воротами от 40 круб, боковые от 65 круб.
На финал за воротами от 190 круб, боковые от 350 круб.

извините пожалуйста а можно уточнить что такое круб?

Гость
Re: Правила регистрации казахстанцев во время ЧМ-2018 по футболу...




Отправлено: 19.05.18 - 23:45 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Значить слабо играют?


Возможно.
Но я не в обиде на них-
играют,как могут...
Ответить 
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »
Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Перед отправкой сообщения, ознакомьтесь с полным текстом Правил.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 56, из них зарегистрированных: 4 и гостей: 52
Зарегистрированные пользователи: Ваш земляк, dvb, Медный, drakon

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS
Авторизация
 
 
 
Номера телефонов города Костанай
 
Реклама
 
 

Сейчас на сайте
Гостей: 114
Пользователей: 4
Всего: 118

Вы гость здесь
Перепечатка материалов (включая фото, видео и аудиоматериалы), размещенных на www.ng.kz, разрешена только по письменному соглашению с редакцией сайта. Без соглашения допускается только цитирование материалов (1-2 предложения) с гиперссылкой (названием статьи в виде активной ссылки на ее адрес на сайте www.ng.kz).
E-mail: ng@ng.kz; Телефон: 8 (7142) 53-51-51
Костанайский областной еженедельник Наша Газета © 2002-2018
Дизайн TOBOL Web Design © 1999-2018
^ Наверх