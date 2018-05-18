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§ NG.kz
Сайт ng.kz вводит новую систему аутентификации комментаторов
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 32625
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 18.05.18 - 17:37 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
С 23 мая, с 24:00, на сайте «НГ» возможность комментирования статей, а также размещения сообщений в рубриках «Народные новости» и «Вопросы редакции» будет осуществляться только при наличии в Личном кабинете подтвержденного номера мобильного телефона.
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Гость
Re: Сайт ng.kz вводит новую систему аутентификации комментаторов




Отправлено: 19.05.18 - 15:30 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Пример приведите такого поведения...


09.05.18 - 21:07
Ничего,нормально,да?!
Видимо,в этом вопросе симпатии и точка зрения
писаки и модера совпали.
Комментарий же требующий пресечения
подобного рода мыслеизлияний был
благополучно удален.

[Исправлено: Тимур Гафуров, 19.05.2018 - 17:57]

ваще
Re: Сайт ng.kz вводит новую систему аутентификации комментаторов




Отправлено: 19.05.18 - 15:40 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Гость:
09.05.18 - 21:07
"...вас русские спасли от джунгар и полного уничтожения, от вшивости , поголовного сифилиса и туберкулёза."
Ничего,нормально,да?!


362, а почему тебе правда не нравится?
а нравится то что ты придумываешь?
от злобы какой-то?

* Тимур Гафуров
Re: Сайт ng.kz вводит новую систему аутентификации комментаторов
Тимур Гафуров

Модератор
(Администрация)
Сообщений: 347
Регистрация: 05.01.07
Отправлено: 19.05.18 - 16:48 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Гость:
Ничего,нормально,да?!

комментарий найден и удален. Сообщили бы раньше - был бы удален сразу.
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* Тимур Гафуров
Re: Сайт ng.kz вводит новую систему аутентификации комментаторов
Тимур Гафуров

Модератор
(Администрация)
Сообщений: 347
Регистрация: 05.01.07
Отправлено: 19.05.18 - 16:54 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Ваш земляк:
А когда Сайлау Курманов написал

ссылку дайте. не нашел
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мнение
Re: Сайт ng.kz вводит новую систему аутентификации комментаторов




Отправлено: 19.05.18 - 16:57 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Тимур Гафуров:

так если вы удаляете более мягко сказанные комменты, не ужели не могли заметить этот комментарий, те кто удалял не ужели преспокойно пропустили такой комментарий ?????? мдя и вправду тут мнение администрации совпадает с определенными кругами их взглядами......
когда раньше бывалый ну или 112 говорили об этом , мало обращал внимание, но правда была за ними.........
а именует себя еще честно-справедливой газетой, ну-ну.

Гость
Re: Сайт ng.kz вводит новую систему аутентификации комментаторов




Отправлено: 19.05.18 - 17:04 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
комментарий найден и удален.


Спасибо!
А модер понесёт какое-то наказание?
Или проехали уже,
до свидания...

* Тимур Гафуров
Re: Сайт ng.kz вводит новую систему аутентификации комментаторов
Тимур Гафуров

Модератор
(Администрация)
Сообщений: 347
Регистрация: 05.01.07
Отправлено: 19.05.18 - 17:55 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Гость:
А модер понесёт какое-то наказание?

да
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* Тимур Гафуров
Re: Сайт ng.kz вводит новую систему аутентификации комментаторов
Тимур Гафуров

Модератор
(Администрация)
Сообщений: 347
Регистрация: 05.01.07
Отправлено: 19.05.18 - 17:56 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
мнение:
так если вы удаляете более мягко сказанные комменты, не ужели не могли заметить этот комментарий

В любой работе бывают ошибки. Поэтому и прошу сообщать модераторам
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§ 112
Сайт ng.kz вводит новую систему аутентификации комментаторов
112


(Пользователи)
Сообщений: 11937
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 19.05.18 - 18:23
Комментарий проходит проверку.
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Гость
Re: Сайт ng.kz вводит новую систему аутентификации комментаторов




Отправлено: 19.05.18 - 18:35 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
362, а почему тебе правда не нравится?


Слушай,ты задолбал уже,с 362-ым.
Если он тебе мерещится повсюду,
то этот вопрос не ко мне...

сапожник
Re: Сайт ng.kz вводит новую систему аутентификации комментаторов




Отправлено: 19.05.18 - 23:31 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
эх...хоть бы напоследок по материться разрешили бы и не запикали...пипипипипипипиииии :lol:
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