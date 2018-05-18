мнение Re: Сайт ng.kz вводит новую систему аутентификации комментаторов #109







Отправлено: - 16:57 Цитата: Тимур Гафуров:



так если вы удаляете более мягко сказанные комменты, не ужели не могли заметить этот комментарий, те кто удалял не ужели преспокойно пропустили такой комментарий ?????? мдя и вправду тут мнение администрации совпадает с определенными кругами их взглядами......

когда раньше бывалый ну или 112 говорили об этом , мало обращал внимание, но правда была за ними.........

а именует себя еще честно-справедливой газетой, ну-ну.