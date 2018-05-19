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§ NG.kz
В Казахстане предлагают законодательно разрешить детям не ходить в школу
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 32625
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 19.05.18 - 15:04 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
По данным "хоумскулеров", образование на дому популярно в Канаде Великобритании, Австралии и США. В Америке 1,5 миллиона детей не посещают школу. В России - почти 100 тысяч. При этом такие ученики опережают своих ровесников в математике и чтении.
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Гость
Re: В Казахстане предлагают законодательно разрешить детям не...




Отправлено: 19.05.18 - 20:20 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
мнение:

Понукать кого другого будешь. Лучше ответь на свой вопрос о безграматности, у нас. У меня племянник здесь школу закончил, потом питерский вуз, где уже на последнем курсе его "купили" ребята из "Лукойл", для работы у нас в Казахстане на них. З/п изначально положили 300к, через три года работы в компании и команде, получает под лям,плюс премии разные. А ты мне тут малайзия-штаты. Если человек дружит с головой,он везде образование получит. Хватит уже нахваливать запад, там тоже не все так радужно и однозначно. 362-перелогинься

§ 07Litra
Re: В Казахстане предлагают законодательно разрешить детям не...
07Litra


(Пользователи)
Сообщений: 9505
Регистрация: 16.04.14
Отправлено: 19.05.18 - 20:25
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Профайл

Гость
Re: В Казахстане предлагают законодательно разрешить детям не...




Отправлено: 19.05.18 - 20:33 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
мнение:

Еще расскажите, как американские школьники, своих однокашников расстреливают. В этом году только 22 случая. Интересно их чему там учат, какие взаимоотношения в школах, если постоянно такое происходит?

Бывалый
Re: В Казахстане предлагают законодательно разрешить детям не...




Отправлено: 19.05.18 - 20:43 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Victor Yang:
Это, получается, родители за ребёнка решают - какие знания ему нужны, какие нет.

С чего вдруг?
Состав изучаемого не изменяется.
Изменяется формат обучения.
Поддерживаю.
Цитата:
Гость:
О доступности получения вышего образования там? О том, что 20 % населения у них безграмотны, знаешь?

Это никак не мешает им иметь сильнейшие экономику, промышленность и науку.
Зачем посудомойке и автомойщику у высшее образование?

* Медный
Re: В Казахстане предлагают законодательно разрешить детям не...
Медный


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2199
Регистрация: 21.03.17
Отправлено: 19.05.18 - 21:10 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
вот введут "такое" "домашнее обучение" )) и на "рухани жангыру" можно не тратиться, никому дела до него не будет из молодых ;-)
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Гость
Re: В Казахстане предлагают законодательно разрешить детям не...




Отправлено: 19.05.18 - 21:28 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Бывалый :

Экономика у них от лукавого,построена на ограблении остального мира. Производство давно в упадке, не даром Трамп только благодоря обещаниям об эго возрождении в штатах , выборы выиграл. Наука, не смеши бином Ньютона, она вся куплена за баксы, заработанные нечестным путем. Скупили умы по миру, вот и вся заслуга в науке. Ты бывалов, свой ник обравдываешь, аж по двум героям из фильмов.

безумец
Re: В Казахстане предлагают законодательно разрешить детям не...




Отправлено: 19.05.18 - 22:02 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
идея хорошая,,я учился в советской сельской школе,,в классе 40 учеников было,,5-6 учеников учились на 4 и 5,причем они домашнее задание делали сразу в школе,как только получили,,наизусть стих учили на перемене,,школа таких учеников просто поломала своими стандартами,,в итоге двоечники сейчас стали бизнесменами,а отличники работают на дядю,то есть на бизнесменов,

Гость
Re: В Казахстане предлагают законодательно разрешить детям не...




Отправлено: 19.05.18 - 22:21 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Экономика у них от лукавого...


Во даёт!!!
Ни как сам Валентин Катасонов,
собственной персоной,
на сайте НГ объявился...

Ихтамнетов
Re: В Казахстане предлагают законодательно разрешить детям не...




Отправлено: 19.05.18 - 22:37 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Свой оценки давайте своим детям! У Юрия и Светланы дети экзамены сдают на отлично,стоит подумать! Да и вообще пускай живешь ты дворником - родишься вновь прорабом, А после из прораба до министра дорастешь,- Но, если туп, как дерево - родишься баобабом И будешь баобабом тыщу лет, пока помрешь!

§ Victor Yang
Re: В Казахстане предлагают законодательно разрешить детям не...
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 10641
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 19.05.18 - 22:46 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Бывалый :
Состав изучаемого не изменяется.

В статье как раз сказано - дочь пошла в музыкалку в 7 лет и будет играть на скрипке - нафига ей география в школьном объёме.
Цитата:
Бывалый :
Изменяется формат обучения.

Так у нас сейчас в школах формат обучения меняется - с поголовно фронтального на групповые и смешанные.

Я понимаю, некоторые родители действительно честно будут давать своим детям знания. Но много будет таких, которые тупо забьют на него - и никакого контроля.
Профайл

Бывалый
Re: В Казахстане предлагают законодательно разрешить детям не...




Отправлено: 19.05.18 - 23:07
Комментарий удален модератором.

Бот
Re: В Казахстане предлагают законодательно разрешить детям не...




Отправлено: 19.05.18 - 23:29 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
мнение:
я бы именно таким путем и пошел бы

Вот и иди ты
Этим путем. И близких по мнению с собой возьми. Только не ныть потом что работы путевой нет

Бот
Re: В Казахстане предлагают законодательно разрешить детям не...




Отправлено: 19.05.18 - 23:32 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
мнение:
Господи, вы думаете нынешнее поколение(не все)

А ты думаешь, что знаешь о нынешнем поколении хоть что-то? Таки ошибаешься (не во всем)
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