112 Re: Отвод - всей прокуратуре Костаная #10





(Пользователи) Сообщений: 11937

Регистрация: 16.03.12 (Пользователи) Отправлено: - 15:39 Вот иногда не панимать, почему наш народишко, ну конкретно по форуму если судить, ненавидит просто демократию, гласность, свободу слова, толерантность к другим и тд и тп..

Снежану Ким..

Но это не мешает ему постоянно тут жаловаться на соседа, у которого "Мечта" стоит во дворе, на чиновника ЦОНа, на врача, на дорожника, на учителя, на акимов и их подчиненных, на президента Трампа?

Как это возможно такое двуличие?

Ведь если посмотреть в целом на форум, он, наш форум ненавидит таких людей, кто защищает таких же как они, таких же кто жалуется и требует по их мнению справедливости?

Но все требуют защиты у газеты НГ, практически каждый жалуется на несправедливость, на свою жизнь, на свою непонятую жену, перегоняя свою злость на чиновников и дорожников..

И НГ им как то в этом помогает, принимая их жалобы..

Бесплатно..

Может дело в том , что тут за жалобы не нужно платить и НГ как опытный психолог это понимает и дает им пожаловаться вновь и вновь?

Бесплатно?