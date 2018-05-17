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258:
Все дела ким популистские. Результат обычно нулевой. А что за ролик ходит в ютубе, какой то мужичок требует вернуть деньги, а она травит его охраной?
Правильно наверное кинула его вот и бегает этот бедны за не, крутые адвокаты работают тихо, зачем им лишняя реклама, деньги любят тишину, а она плохо кончит, вот посмотрите, был же у нас такой корреспондент правдоискатель халиков подражал невзорову и где он теперь? другие же работают и будут работать до пенсии пописывая статейки по клише, потом выдут на пенсию, возможно напишут какую книгу за счет акимата распространят ее через бюджетников, и будет себе в загородном доме попивать вино собственного производства, закусывая шашлыком, в окружении детей и внуков.