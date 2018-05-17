/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ Отвод - всей прокуратуре Костаная		Новые сообщения • Поиск
 
 
Ответить 
§ NG.kz
Отвод - всей прокуратуре Костаная
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 32625
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 17.05.18 - 12:06 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Процесс по скандальному делу о драке возле клуба West начался со скандала. Снежанна Ким заявила, что любой сотрудник прокуратуры будет «ретушировать дело».
Читать статью

* drakon
Re: Отвод - всей прокуратуре Костаная
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 13806
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 17.05.18 - 12:06 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Снежанна,бей их,прокуроров... :lol:
Профайл

Таро
Re: Отвод - всей прокуратуре Костаная




Отправлено: 17.05.18 - 20:06 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Адвокат, конечно отрабатывает свои деньги красиво. Только результат всем известен заранее, так как у нас мвд,прокуратура и суд - это один карательный орган .

§ 112
Re: Отвод - всей прокуратуре Костаная
112


(Пользователи)
Сообщений: 11937
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 17.05.18 - 22:04 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Я конечно против демократии и таких как Снежаны Ким, как впрочем и все тут, но пусть погоняет прокураторов хоть кто то..
Профайл

Стрелков
Re: Отвод - всей прокуратуре Костаная




Отправлено: 18.05.18 - 19:43 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Работа на публику, не подкрепленная законом, рассчитанная для простого обывателя, с таким же успехом, могла заявить отвод всему правосудию, что с той женщиной которую они мурыжили вместе с Миллер?

258
Re: Отвод - всей прокуратуре Костаная




Отправлено: 18.05.18 - 20:22 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Все дела ким популистские. Результат обычно нулевой. А что за ролик ходит в ютубе, какой то мужичок требует вернуть деньги, а она травит его охраной?

258
Re: Отвод - всей прокуратуре Костаная




Отправлено: 18.05.18 - 20:25 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
https:// www.youtube. com/watch?v=atwjfE5DZDk
https:/ /www.youtube. com/watch?v=dhRF5E2Q2Wg
Модератор поправит если что

стрелков
Re: Отвод - всей прокуратуре Костаная




Отправлено: 18.05.18 - 20:43 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
258:
Все дела ким популистские. Результат обычно нулевой. А что за ролик ходит в ютубе, какой то мужичок требует вернуть деньги, а она травит его охраной?

Правильно наверное кинула его вот и бегает этот бедны за не, крутые адвокаты работают тихо, зачем им лишняя реклама, деньги любят тишину, а она плохо кончит, вот посмотрите, был же у нас такой корреспондент правдоискатель халиков подражал невзорову и где он теперь? другие же работают и будут работать до пенсии пописывая статейки по клише, потом выдут на пенсию, возможно напишут какую книгу за счет акимата распространят ее через бюджетников, и будет себе в загородном доме попивать вино собственного производства, закусывая шашлыком, в окружении детей и внуков.

258
Re: Отвод - всей прокуратуре Костаная




Отправлено: 18.05.18 - 22:00
Комментарий удален модератором.

* Ваш земляк
Re: Отвод - всей прокуратуре Костаная
Ваш земляк


(Пользователи)
Сообщений: 1613
Регистрация: 17.12.09
Отправлено: 19.05.18 - 14:34
Комментарий удален модератором.
Профайл

§ 112
Re: Отвод - всей прокуратуре Костаная
112


(Пользователи)
Сообщений: 11937
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 19.05.18 - 15:39 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Вот иногда не панимать, почему наш народишко, ну конкретно по форуму если судить, ненавидит просто демократию, гласность, свободу слова, толерантность к другим и тд и тп..
Снежану Ким..
Но это не мешает ему постоянно тут жаловаться на соседа, у которого "Мечта" стоит во дворе, на чиновника ЦОНа, на врача, на дорожника, на учителя, на акимов и их подчиненных, на президента Трампа?
Как это возможно такое двуличие?
Ведь если посмотреть в целом на форум, он, наш форум ненавидит таких людей, кто защищает таких же как они, таких же кто жалуется и требует по их мнению справедливости?
Но все требуют защиты у газеты НГ, практически каждый жалуется на несправедливость, на свою жизнь, на свою непонятую жену, перегоняя свою злость на чиновников и дорожников..
И НГ им как то в этом помогает, принимая их жалобы..
Бесплатно..
Может дело в том , что тут за жалобы не нужно платить и НГ как опытный психолог это понимает и дает им пожаловаться вновь и вновь?
Бесплатно?
Профайл

Бот
Re: Отвод - всей прокуратуре Костаная




Отправлено: 19.05.18 - 23:23 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
112:

Многа букаф. Непонятна твоя позиция: ты на стороне прокурора, его родни, Убоп с браткой-сваткой? Или на стороне адвоката, вскрывающего кружевное шитье белыми нитками?
Ответить 
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »
Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Перед отправкой сообщения, ознакомьтесь с полным текстом Правил.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 57, из них зарегистрированных: 4 и гостей: 53
Зарегистрированные пользователи: Ваш земляк, dvb, Медный, drakon

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS
Авторизация
 
 
 
Номера телефонов города Костанай
 
Реклама
 
 

Сейчас на сайте
Гостей: 118
Пользователей: 4
Всего: 122

Вы гость здесь
Перепечатка материалов (включая фото, видео и аудиоматериалы), размещенных на www.ng.kz, разрешена только по письменному соглашению с редакцией сайта. Без соглашения допускается только цитирование материалов (1-2 предложения) с гиперссылкой (названием статьи в виде активной ссылки на ее адрес на сайте www.ng.kz).
E-mail: ng@ng.kz; Телефон: 8 (7142) 53-51-51
Костанайский областной еженедельник Наша Газета © 2002-2018
Дизайн TOBOL Web Design © 1999-2018
^ Наверх