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Куратор темы: drakon
ваще
Re: Моя Деревенька и её окрестности.




Отправлено: 19.05.18 - 11:58 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
В Однокласниках чтоли?


да.
ты меня на провокацию толкаешь.

* drakon
Re: Моя Деревенька и её окрестности.
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 13806
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 19.05.18 - 12:03 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
ваще:
да.
ты меня на провокацию толкаешь.

Алекс,можешь мою страничку в ОК,здесь - выложить.
Разрешаю...Официально - разрешаю... :lol:
Кто интересуется,могу номер своего телефона-
написать,звоните... :lol: :oops:
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ваще
Re: Моя Деревенька и её окрестности.




Отправлено: 19.05.18 - 12:03 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
Счас - поеду. Без регистрации,чтоли?...



в Кустанае думаю все симки зарегистированы на продавцов.
раньше лет десять назад да было на покупателей.
сейчас в магазин за продуктами зади, теле2 предлагают.
без уд лич.

* drakon
Re: Моя Деревенька и её окрестности.
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 13806
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 19.05.18 - 12:11 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
ваще:
без уд лич.

У на так - не бывает.
Я поехал... :lol:
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ваще
Re: Моя Деревенька и её окрестности.




Отправлено: 19.05.18 - 14:06 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Всех пионеров (бывших не пишу, пионеры всегда пионеры в душе) С праздником

ваще
Re: Моя Деревенька и её окрестности.




Отправлено: 19.05.18 - 14:33 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
кстати 5 мая в городе Трир, Германия, на родине Карла Маркса,
в честь 200 летия поставили памятник.
привезли и подарили городу китайские коммунисты.
У нас Озерное ТОО Карла Маркса.
в Москве стоит памятник- с надписью =Учение Маркса всесильно.

* drakon
Re: Моя Деревенька и её окрестности.
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 13806
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 19.05.18 - 20:27 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Скоро организую - ночь любителей поэзии.
Купил сегодня в немецком магазине NORMA-

уценённую,1.5 Litra за 17.99 Евро.
Думаю,соберутся - немногие... :lol: :oops:
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* drakon
Re: Моя Деревенька и её окрестности.
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 13806
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 19.05.18 - 20:44 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Там же купил - Арбуз. Не стучал по нему.

Всёравно - не понимаю.Цена - 2.79 €,за штуку.
Выбрал просто - самый большой... :lol: :oops:
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* drakon
Re: Моя Деревенька и её окрестности.
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 13806
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 19.05.18 - 21:44 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
В 18.00 - буду ужинать.Сегодня у меня
на ужин будет арбуз,Испанский,с

хлебушком,тёмным,как в детстве.
Здесь не говорят на хлеб - чёрный.
Говорят - тёмный... :lol: :oops:
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§ kbkz1980
Re: Моя Деревенька и её окрестности.
kbkz1980


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3585
Регистрация: 23.05.16
Отправлено: 19.05.18 - 23:12 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Без косточек,явно химозный :-P
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* drakon
Re: Моя Деревенька и её окрестности.
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 13806
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 19.05.18 - 23:20 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
kbkz1980:
Без косточек,явно химозный :-P

Лилли,весь МИР - химозный.Кроме Израильской Редиски,в пакетах,
которую Шурик - покупает... :lol: :oops: ;-)
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