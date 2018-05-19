ваще Re: Моя Деревенька и её окрестности. #11988







Отправлено: - 12:03 Цитата: drakon:

Счас - поеду. Без регистрации,чтоли?...





в Кустанае думаю все симки зарегистированы на продавцов.

раньше лет десять назад да было на покупателей.

сейчас в магазин за продуктами зади, теле2 предлагают.

без уд лич.