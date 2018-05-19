Цитата: Бывалый:

Ты цены видел?На 1/4 за воротами от 40 круб, боковые от 65 круб. На финал за воротами от 190 круб, боковые от 350 круб.



я видел. вот здесь

http://ru.fifa.com/worldcup/organisation/ticketing/ticket-prices.html



и даже купил. а вот ты у каких перекупов цены узнавал