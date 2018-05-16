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≡ Моя Деревенька и её окрестности.		Новые сообщения • Поиск
 
 
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Куратор темы: drakon
* drakon
Re: Моя Деревенька и её окрестности.
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 13801
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 16.05.18 - 16:18 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
elektron:
А редиска где?

В среду и субботу - на базарчике,свежайшая.
В магазине - каждый день.Стоит 33 цента,пучок... :lol: :oops:
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ваще
Re: Моя Деревенька и её окрестности.




Отправлено: 18.05.18 - 10:52 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
В среду и субботу - на базарчике,свежайшая.
В магазине - каждый день.Стоит 33 цента,пучок.


пучками, в русском магазине?
позавчера брал 120 тенге российскую.где-то два пучка. под пленкой в упаковке.

* drakon
Re: Моя Деревенька и её окрестности.
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 13801
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 18.05.18 - 15:54 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
ваще:
пучками, в русском магазине?

Алекс,почему в русском? "NORMе",немецком.

Вот лежит она контрольных весах... :lol:
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ваще
Re: Моя Деревенька и её окрестности.




Отправлено: 18.05.18 - 17:07 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
Алекс,почему в русском? "NORMе",немецком


у нас с ботвой уже не продают.только бабушки на улице.
израилькая и русская редиска в упаковке

ваще
Re: Моя Деревенька и её окрестности.




Отправлено: 18.05.18 - 17:38 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Путин фрау Меркуль Вручил белые цветы.
Но не поцеловал.
Медведев был рядом.
Будущий президент. Думаю.

* drakon
Re: Моя Деревенька и её окрестности.
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 13801
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 18.05.18 - 20:00 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
ваще:
Будущий президент. Думаю.

Алекс,ты - думаешь,
а я знаю,будет... :lol: :-P
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§ elektron
Re: Моя Деревенька и её окрестности.
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1191
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 18.05.18 - 20:11 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
а я знаю,будет

Гложут меня сомнения, что не будет ;-)
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* drakon
Re: Моя Деревенька и её окрестности.
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 13801
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 18.05.18 - 20:25 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
elektron:
Гложут меня сомнения,

А меня вот гложут сомнения-
будет ли моя деревенька существовать
после 24.00, 24 мая... :lol:
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§ elektron
Re: Моя Деревенька и её окрестности.
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1191
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 18.05.18 - 21:31 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
после 24.00, 24 мая..

После 23-го вроде 24:00. :lol:
Да ладно, дадут жить, не переживай.
Без тебя ни как тут ;-)
ПС. В хорошем смысле если что
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§ kbkz1980
Re: Моя Деревенька и её окрестности.
kbkz1980


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3584
Регистрация: 23.05.16
Отправлено: 18.05.18 - 22:07 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Я волнуюся,как мы теперя с Шурой общаться будем,потеряем ведь такого Человечище-болельщика из виду
:-x
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ваще
Re: Моя Деревенька и её окрестности.




Отправлено: 19.05.18 - 11:25 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
А меня вот гложут сомнения-
будет ли моя деревенька существовать
после 24.00, 24 мая...


сходи в русский магазин.купи/закажи симку из кз.
сразу пять бери.

ваще
Re: Моя Деревенька и её окрестности.




Отправлено: 19.05.18 - 11:29 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
kbkz1980:
Я волнуюся,как мы теперя с Шурой общаться будем,потеряем ведь такого Человечище-болельщика из виду


спасибо за добрые слова. год прошел, а так и не разбанили.
комплекс кое у кого.
а ведь 14 июня начинается. футбол.

ваще
Re: Моя Деревенька и её окрестности.




Отправлено: 19.05.18 - 11:49 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
кстати, твоя деревня в ок в виде тебя представлена?
там у тебя по русски или как в паспорте по немецки?

* drakon
Re: Моя Деревенька и её окрестности.
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 13801
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 19.05.18 - 11:51 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
ваще:
закажи симку из кз.
сразу пять бери.

Счас - поеду. Без регистрации,чтоли?... :lol:
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* drakon
Re: Моя Деревенька и её окрестности.
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 13801
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 19.05.18 - 11:54 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
ваще:
кстати, твоя деревня в ок в виде тебя представлена?

В Однокласниках чтоли? Или Ольга Колоколова?... :lol:
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Страница 799 из 800«1...797798799800»
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