ваще Re: Моя Деревенька и её окрестности. #11982







Отправлено: - 11:29 Цитата: kbkz1980:

Я волнуюся,как мы теперя с Шурой общаться будем,потеряем ведь такого Человечище-болельщика из виду





спасибо за добрые слова. год прошел, а так и не разбанили.

комплекс кое у кого.

а ведь 14 июня начинается. футбол.