Цитата: то это распоряжение акимата. Какой у нас был красивый и зелёный двор, а стало такое уродство,

как грится, каков поп -таков приход.



Думаю, что тут и без вашего пкск не обошлось, узнайте у них. Да и найдутся среди соседей те, кто за такое варварское уродство.

Во-вторых, оформлен ли у вас кондоминимум на эту территорию двора? Если да, то это земля жильцов и могли бы послать припадочных лесорубов идти... степью. Ни какой акимат на мою дачу же не залезет пилить.

Так, что тут, думаю всё же собака в пкск зарыта.

И в-третьих, как говорите акимат, в очередной раз показал свою некомпетентность в вопросе озеленения. Хотя не раз уже всем талдычили когда и как надо делать кронирование (по-акиматовски оболванивание).