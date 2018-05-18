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§ NG.kz
Сайт ng.kz вводит новую систему аутентификации комментаторов
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 32616
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 18.05.18 - 17:37 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
С 23 мая, с 24:00, на сайте «НГ» возможность комментирования статей, а также размещения сообщений в рубриках «Народные новости» и «Вопросы редакции» будет осуществляться только при наличии в Личном кабинете подтвержденного номера мобильного телефона.
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Гость
Re: Сайт ng.kz вводит новую систему аутентификации комментаторов




Отправлено: 19.05.18 - 10:52 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Это в Германии или США можно критиковать власть.


Про РФ-ию забыли,
там ведь тоже "демократия"...
Там,правда,народ знает, если что власть быстро соберется
и по шапке даст.
Нагаек на всех хватит...

ваще
Re: Сайт ng.kz вводит новую систему аутентификации комментаторов




Отправлено: 19.05.18 - 11:08 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Бывалый :
И сообщать модераторам бесполезно.
Плюют на Правила в первую очередь сами модераторы.


так и есть.сейчас. хотя раньше было иначе. года два назад.
ну кто в теме, тот поймет.

ваще
Re: Сайт ng.kz вводит новую систему аутентификации комментаторов




Отправлено: 19.05.18 - 11:10 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Василий Евсеевич.:
А у нас Президент Н. Назарбаев за работу с областной власти не спрашивает!


зато за руку любого. приведет. куда надо.

Марк Стаканыч
Re: Сайт ng.kz вводит новую систему аутентификации комментаторов




Отправлено: 19.05.18 - 11:26 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Гость:
Про РФ-ию забыли,
там ведь тоже "демократия"...

Ну какая никакая , а она там есть.
В отличии от некоторых.
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