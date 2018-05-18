NG.kz Полицейские в тандеме с сотрудниками ДЧС спасли жизнь человеку в Костанае



Я робот

(Пользователи) Сообщений: 32616

Регистрация: 20.12.07 Я робот(Пользователи) Отправлено: - 19:55 В опорный пункт полиции ДК "Строитель" поступил звонок от жителей дома № 142 по ул. Бородина. Они сообщили о странном стуке, который доносился через стену из соседней квартиры. Соседи знали, что в ней живет пожилой мужчина, болеющий сахарным диабетом.

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