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§ NG.kz
Как кронируют деревья во дворах
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 32616
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 19.05.18 - 10:02 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Посмотрите, что у нас творят во дворе. Мужчины сказали, что это распоряжение акимата.
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§ Сергей_я
Re: Как кронируют деревья во дворах
Сергей_я


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2460
Регистрация: 05.07.13
Отправлено: 19.05.18 - 10:02 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Код:
Какой у нас был красивый и зелёный двор

Многие дворы такими стали. Гуляешь с ребенком по району, в частности по 9ке, и ужасаешься. Деревьев нет, одни стволы. Даже на школе сирень все под землю срезали.

[Исправлено: Сергей_я, 19.05.2018 - 10:06]
Профайл

§ yudjin
Re: Как кронируют деревья во дворах
yudjin


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 5307
Регистрация: 19.07.08
Отправлено: 19.05.18 - 11:19 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
то это распоряжение акимата. Какой у нас был красивый и зелёный двор, а стало такое уродство,

как грится, каков поп -таков приход.

Думаю, что тут и без вашего пкск не обошлось, узнайте у них. Да и найдутся среди соседей те, кто за такое варварское уродство.
Во-вторых, оформлен ли у вас кондоминимум на эту территорию двора? Если да, то это земля жильцов и могли бы послать припадочных лесорубов идти... степью. Ни какой акимат на мою дачу же не залезет пилить.
Так, что тут, думаю всё же собака в пкск зарыта.
И в-третьих, как говорите акимат, в очередной раз показал свою некомпетентность в вопросе озеленения. Хотя не раз уже всем талдычили когда и как надо делать кронирование (по-акиматовски оболванивание).
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ваще
Re: Как кронируют деревья во дворах




Отправлено: 19.05.18 - 11:35 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
лесорубы захвали власть в городе.
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