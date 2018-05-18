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§ 112
Re: Флуд и оффтопик часть 3
112


(Пользователи)
Сообщений: 11926
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 18.05.18 - 12:53 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Dron:
Швейцарцы обыграли Финляндию. Наверное тоже заговор против Финов.

Они единое целое..
Европэйцы же..
Что Швейцария, что Швеция, все одно...
Какая разница кто у них по договору выиграет?
Выиграла же якобы израильтянка, хотя должна была россиянка выиграть..
Нам от этого не легче, что они там места перед собой тасуют..
Думаю нужно объявить им бойкот не только по евровидению и хоккею, а еще и по футболу..
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§ Dron
Re: Флуд и оффтопик часть 3
Dron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 390
Регистрация: 07.10.14
Отправлено: 18.05.18 - 16:42 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
112:
Они единое целое..
Европэйцы же..
Что Швейцария, что Швеция, все одно...
Какая разница кто у них по договору выиграет?
Выиграла же якобы израильтянка, хотя должна была россиянка выиграть..
Нам от этого не легче, что они там места перед собой тасуют..
Думаю нужно объявить им бойкот не только по евровидению и хоккею, а еще и по футболу..

Съезди-ка на дачу, продышись. А то бред начал нести вообще какой то. Ты вообще вменяемый сейчас, нет?
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§ 112
Re: Флуд и оффтопик часть 3
112


(Пользователи)
Сообщений: 11926
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 18.05.18 - 17:49 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Dron:
Съезди-ка на дачу, продышись.

Что в имене тебе моем
Тебя разачаровало?
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§ Dron
Re: Флуд и оффтопик часть 3
Dron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 390
Регистрация: 07.10.14
Отправлено: 18.05.18 - 19:40 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
112:
Что в имене тебе моем
Тебя разачаровало?

Я так и знал что ты в бреду
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§ 112
Re: Флуд и оффтопик часть 3
112


(Пользователи)
Сообщений: 11926
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 18.05.18 - 23:22 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ну и наконец то насытив свое удовольствие некоторыми ответами журналиста от НГ, в коем то веке, переходим к удовольствию вечернего насыщения..
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§ kbkz1980
Re: Флуд и оффтопик часть 3
kbkz1980


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3584
Регистрация: 23.05.16
Отправлено: 18.05.18 - 23:39 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Стесняюсь спросить,после этого как ты на ночь нахомячишся,как супружеский долг будешь выполнять?,
Или в ентом плане,приплыл-станция конечная :lol: :lol: :lol:
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§ 112
Re: Флуд и оффтопик часть 3
112


(Пользователи)
Сообщений: 11926
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 18.05.18 - 23:43 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
kbkz1980:
Стесняюсь спросить,после этого как ты на ночь нахомячишся,как супружеский долг будешь выполнят

Как то ты этого не стесняешься смотрю..
Сильно так интересует?
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ваще
Re: Флуд и оффтопик часть 3




Отправлено: 19.05.18 - 11:17 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
112:
Ну и наконец то насытив свое удовольствие


сказали же, два блюда нельзя.
а у тебя тут четыре.
да еще соль.
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