Цитата: 112:

Они единое целое..

Европэйцы же..

Что Швейцария, что Швеция, все одно...

Какая разница кто у них по договору выиграет?

Выиграла же якобы израильтянка, хотя должна была россиянка выиграть..

Нам от этого не легче, что они там места перед собой тасуют..

Думаю нужно объявить им бойкот не только по евровидению и хоккею, а еще и по футболу..



Съезди-ка на дачу, продышись. А то бред начал нести вообще какой то. Ты вообще вменяемый сейчас, нет?