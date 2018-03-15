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§ NG.kz
Картон и бумага терпят...
NG.kz

Я робот
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Сообщений: 31866
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 15.03.18 - 09:58 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
В Костанайской области руководители двух предприятий по производству бумаги в рулонах, яичных лотков и гофротары заявили, что их бизнес - на грани закрытия из-за отсутствия на местном рынке макулатуры, необходимой для производства.
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§ nero136
Re: Картон и бумага терпят...
nero136


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Сообщений: 175
Регистрация: 25.01.10
Отправлено: 15.03.18 - 09:58 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Что мешает перебить цену российских закупщиков. Хотят все на халяву. Пусть тогда разоряются. Это рыночная экономика.
Профайл

Бывалый
Re: Картон и бумага терпят...




Отправлено: 15.03.18 - 10:40 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ну повысьте закупочную и отпускную цены чтобы стало невыгодно везти макулатуру за рубеж и при этом закупать гофру из-за рубежа же.
Транспортные расходы играют в вашу пользу.
Что за, блин, бизнесмены у нас такие?
Всё требуют создания тепличных условий для себя на госуровне.
Рыночными рычагами надо орудовать, рыночными.
Цена, качество, сроки поставки, сервис...

Додо
Re: Картон и бумага терпят...




Отправлено: 15.03.18 - 12:55 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
как надоело постоянное нытье местных горе-бизнесменов!
Причем во всех отраслях! Пшеницу везут из РФ ноют, гсм повезли при курсе в 3 тнг за рубль, ныли.
Цемент везут плохо, яйца повезли , как наши птицефабрики ныли что на пасху им не дали цены поднять!
и Ведь в РФ налоги больше и Отчисления. Топливо дороже и Расстояния какие нужно им преодолевать , чтобы к нам везти.
Только свободная конкуренция позволила западу провести техническую революцию. Только от конкуренции выигрывает простой народ. Почему у нас запрет на параллельный импорт? чтобы приближенным к телу впаривать народу тнп втридорого?

архимед
Re: Картон и бумага терпят...




Отправлено: 15.03.18 - 13:00 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Государство из-за бездарных бизнесменов, у которых одна цель- обогатиться решать их проблемы не будет. Не тот уровень! А что касается закупа бумаги, то горе бизнесмены плачут, что Россия покупает у нас с вами подешевле, а мы подороже! Неправда все это! Эти горе бизнесмены от жадности не покупают бумагу дорого, как они тут плачут или вообще не покупают! Покупайте у населения по 57 тенге за килограмм, но нет, бизнесменам хочется, чтобы им бесплатно несли бумагу, картон, таких сейчас дураков нет, как было раньше! Даже пластмассу эти горе бизнесмены собирают бесплатно, установив контейнеры возле мусорных бачков, а добро им на установку бесплатных контейнеров естественно дали власть имущие! Вот так власть и бизнес работает в связке, вместо того, чтобы организовать платный прием макулатуры, стекла, пластмассы! Поэтому пусть лучше разоряться горе бизнесмены, чем головная боль государству, где чиновники работают, чтобы извлечь свою выгоду, а не то, чтобы бесплатно помогать горе бизнесменам!

Дмитрий
Re: Картон и бумага терпят...




Отправлено: 15.03.18 - 15:50 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цифровизация и полимеризация закроют гофрушечников

ЮКА
Re: Картон и бумага терпят...




Отправлено: 15.03.18 - 17:38 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А Россия всегда виновата, ввозят - плохо, вывозят - тоже плохо, по-соседски делает поблажки - мы сами самостоятельные. Подождите немножко, скоро с американцами дружбу заведем, тогда будет с чем сравнить. Киргизия уже попробовала, куда и гонор делся. Великое дело добрососедство, да мало кто это ценит.

Вовчик
Re: Картон и бумага терпят...




Отправлено: 16.03.18 - 02:56 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Пусть переходят на производство из песка - он точно не кончится. А древесина и в России скоро кончится, лесов всё меньше и меньше.

эколог
Re: Картон и бумага терпят...




Отправлено: 16.03.18 - 09:08 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Сегодня я выбрасывал мусор в контейнер (среди мусора была и бумага и яичные лотки). Возле подъезда стоял контейнер для пластика, но контейнера для бумаги там не стояло.
Очень хорошо знаю сколько бумаг КАЖДЫЙ ДЕНЬ выбрасывают УЧРЕЖДЕНИЯ, в том числе и государственные. И что характерно ни госмужи ни представители бизнеса (хотя бизнесменами рука не поднимается их назвать) не собираются ни чего менять.
Даже не знаю как это прокоментировать…

Промокашка
Re: Картон и бумага терпят...




Отправлено: 17.03.18 - 16:01 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цена закупа у населения очень низкая. Барыги скупают за копейки. Ещё и куча претензий к самой бумаге. У меня её много, но сжигать в печи выгоднее чем сдавать. Включайте мозг горебизнесмены.

Костанай
Re: Картон и бумага терпят...




Отправлено: 18.03.18 - 12:22 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
ситуация нонсенс. Как нет сырья, мы каждый день бумагу выбрасывает. И всегда мысли, нет отдельного контейнера. Почему? Зачем покупать у РФ, если сырье есть в каждом дворе?????

патриот
Re: Картон и бумага терпят...




Отправлено: 20.03.18 - 08:47 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Хотят все на халяву
вот...вот..им теперь все должны помогать...просто обязаны...с халявой тяжело расставаться...а Вы в каждом городе, откройте приемный пункт, назначьте нормальную цену за КГ..и дела пойдут...уж картон с местных рынков, бродяги точно Вам перетаскают... ;-) ой ..забыл...это ведь нужно покупать...а Вы к этому не способны...Вы лучше в прессу, с "крокодильими слезами"...SOS !!! SOS !!! помогите...моя семья не сможет летом отдохнуть на море... 8-)

капец капецкий
Re: Картон и бумага терпят...




Отправлено: 20.03.18 - 08:54 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Зачем покупать у РФ, если сырье есть в каждом дворе?????
интересно ты мыслишь ;-) некогда ему...у него дел полно ..встречи с прессой...жалобы на жизнь...а ты про какие-то контейнеры...не царское это дело..ни хай холопы из ПКСК ставят ему контейнеры...а ведь...поставят...один звонок сверху..и поставят ;-) временный кризис 8-)

Гость
Картон и бумага терпят...




Отправлено: 20.03.18 - 09:01
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