архимед Re: Картон и бумага терпят... #4







Отправлено: - 13:00 Государство из-за бездарных бизнесменов, у которых одна цель- обогатиться решать их проблемы не будет. Не тот уровень! А что касается закупа бумаги, то горе бизнесмены плачут, что Россия покупает у нас с вами подешевле, а мы подороже! Неправда все это! Эти горе бизнесмены от жадности не покупают бумагу дорого, как они тут плачут или вообще не покупают! Покупайте у населения по 57 тенге за килограмм, но нет, бизнесменам хочется, чтобы им бесплатно несли бумагу, картон, таких сейчас дураков нет, как было раньше! Даже пластмассу эти горе бизнесмены собирают бесплатно, установив контейнеры возле мусорных бачков, а добро им на установку бесплатных контейнеров естественно дали власть имущие! Вот так власть и бизнес работает в связке, вместо того, чтобы организовать платный прием макулатуры, стекла, пластмассы! Поэтому пусть лучше разоряться горе бизнесмены, чем головная боль государству, где чиновники работают, чтобы извлечь свою выгоду, а не то, чтобы бесплатно помогать горе бизнесменам!