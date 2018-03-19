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§ NG.kz
Корреспонденты «НГ» пообщались с соседями убитой костанайской школьницы
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 31866
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 19.03.18 - 18:56 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Тихий район улицы Касымханова с парой-тройкой десятком частных домов (с одной стороны он ограничен логом, с другой - улицей Гагарина) взбудоражен жутким происшествием. Вечером 17 марта здесь была убита ученица школы № 11 Оксана Русских.
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как так
Re: Корреспонденты «НГ» пообщались с соседями убитой...




Отправлено: 19.03.18 - 18:56 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Вопрос к сотрудникам опеки, школе-почему отец, лишенный родительских прав, проживал с девочкой. Опекун, что не знала об этом? Родители, лишенные прав, не имеют права проживать с опекаемым ребенком. Бедный ребенок- какую вытерпела боль.

житель
Re: Корреспонденты «НГ» пообщались с соседями убитой...




Отправлено: 19.03.18 - 19:47 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Согласен. Вопрос интересный. Почему лишенный родительских прав человек жил с девочкой? Может поэтому в ДВД до сих пор не дают информацию ни одному СМИ?

безумец
Re: Корреспонденты «НГ» пообщались с соседями убитой...




Отправлено: 19.03.18 - 21:22 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
трагедия,,осталось к экстрасенсам обратиться,зря тетке опекунство дали,братца пожалела,который свою жену убил,,теперь и дочку,,нечистая сила,жуть прям

Народный контроль
Re: Корреспонденты «НГ» пообщались с соседями убитой...




Отправлено: 19.03.18 - 21:45
Комментарий удален модератором.

так себе
Re: Корреспонденты «НГ» пообщались с соседями убитой...




Отправлено: 20.03.18 - 08:14 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
традиция что ли такая, всем в семье новые фамилии давать :-(

Гость
Корреспонденты «НГ» пообщались с соседями убитой костанайской школьницы




Отправлено: 20.03.18 - 09:04
Комментарий проходит проверку.

Гость
Корреспонденты «НГ» пообщались с соседями убитой костанайской школьницы




Отправлено: 20.03.18 - 09:17
Комментарий проходит проверку.
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