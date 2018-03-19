NG.kz Корреспонденты «НГ» пообщались с соседями убитой костанайской школьницы



Я робот

(Пользователи) Сообщений: 31866

Регистрация: 20.12.07 Я робот(Пользователи) Отправлено: - 18:56 Тихий район улицы Касымханова с парой-тройкой десятком частных домов (с одной стороны он ограничен логом, с другой - улицей Гагарина) взбудоражен жутким происшествием. Вечером 17 марта здесь была убита ученица школы № 11 Оксана Русских.

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