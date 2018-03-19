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§ NG.kz
На выборах президента Российской Федерации в Костанае проголосовали 938 человек
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 31866
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 19.03.18 - 13:40 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Советник-посланник Посольства РФ в РК Александр МУСИЕНКО сообщил, что всего в Казахстане на 17 избирательных участках к избирательным урнам пришли 15 929 человек. Результаты голосования переданы в Центральную избирательную комиссию РФ.
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Хохол
Re: На выборах президента Российской Федерации в Костанае...




Отправлено: 19.03.18 - 19:44
Комментарий удален модератором.

§ Валентин
Re: На выборах президента Российской Федерации в Костанае...
Валентин


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 7338
Регистрация: 23.12.06
Отправлено: 19.03.18 - 20:10 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Бывалый:
Я тебя не включал, ты сам включился.

Цитата:
Бывалый:
Мне на твою морду пофиг.


Ой, кисо обиделось :)

Цитата:
Бывалый:
А он был, это негласный договор-то?

Цитата:
Бывалый:
Его сломали в марте 14-го, и отнюдь не здесь, а на берегах Черного моря...


У тебя логика выключилась, или её сразу не было, лоялист ты наш плазменный?
Определись уже - его сразу не было, или его в 14-м году сломали?

А если вдруг сломали в Крыму, то при чём тут Суверенный и Независимый Казахстан?
Уж не намекаешь ли ты, что Казахстан не Независимый и не Суверенный, часом?

Нравится тебе это или нет, общественный договор существовал, и именно ему мы обязаны последними 20 годами мира и спокойствия в обществе.

Теперь его успешно ломают.
Включите логику и подумайте, к чему это приведёт.
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§ 112
Re: На выборах президента Российской Федерации в Костанае...
112


(Пользователи)
Сообщений: 10297
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 19.03.18 - 20:22 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Товарищ Ын:
интересно за кого бы голосовали бы Заканыч и Бывал

Господи..
Будь я россиянином, как например все мои родичи по отцу, как моя сестра там, по отцу, в кабинете которой в Ебурге висит портрет Путина, проголосовал бы за него..
С позиции того, что большинство моих по отцу там сидят в кабинетах, чиновники, мелкие и не очень..
Если хорошо моему роду, то почему я должен быть против его начальника, на которого они работают?
Третья часть коренных их россиян переехали сюда, коммерсанты бизнесмены и еще оралманы оказывается, они голосуют уже за Назарбаева, став гражданами Казахстана..
Разумеется за Путина и ни за кого другого..
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§ 112
Re: На выборах президента Российской Федерации в Костанае...
112


(Пользователи)
Сообщений: 10297
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 19.03.18 - 20:50 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Кстати в Германии проголосовал бы за Меркель, в США за Трампа бизнесмена..
Вот Макрон что представляет и Франция, особо не знаю.
Не знаю как там Британия, там вообще какая то Королева или царица правит..
Как и в Испании..
Очень нравился Шредер..
Обама не очень.
Нравились Билл Клинтон и Джорш Уокер..
Тот вообще приколист..
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Товарищ Ын
Re: На выборах президента Российской Федерации в Костанае...




Отправлено: 19.03.18 - 21:29 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
112:
Разумеется за Путина и ни за кого другого..


Тогда непонятна твоя логика.
Раз "хорошо моему роду, то почему я должен быть против его начальника, на которого они работают?" - то почему ты ругаешь Путина?

§ 112
Re: На выборах президента Российской Федерации в Костанае...
112


(Пользователи)
Сообщений: 10297
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 19.03.18 - 21:48 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Товарищ Ын:
Раз "хорошо моему роду, то почему я должен быть против его начальника, на которого они работают?" - то почему ты ругаешь Путина?

Хех..
Далекий ты человек от реальности!
Где, где я его ругаю?
По моему я больше ругаю своего братана по матери с Кодского, что там пьет, людей, что как зомби ходят и ищут в своей жизни виноватых..
Заметь, еще нигде я не ругал Путина как гражданин российской федерации, ровно как и гражданин Казахстана.
Но..
С позиции гражданина Казахстана меня политика России по отношению к некогда своим собратьям просто шокирует..
И ведь собратья в долгу теперь не хотят оставаться, вводят например усиленными темпами государственные языки..
Кто драйвером этого недоверия выступает начиная с 2008?
Не была бы политика России по отношению к своим союзникам, было бы совершенно все по другому!
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§ сайлау курманов
Re: На выборах президента Российской Федерации в Костанае...
сайлау курманов


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2648
Регистрация: 03.07.12
Отправлено: 19.03.18 - 22:32 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
странно, что победителя не поздравил Трамп, а королева вообще отстранилась , видимо обиделась что отравили этого ГРУшника
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Хохол
Re: На выборах президента Российской Федерации в Костанае...




Отправлено: 19.03.18 - 23:09 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
сайлау курманов:
странно, что победителя не поздравил Трамп, а королева вообще отстранилась , видимо обиделась

Эта очередной повод для обид , ведь самое страшное для России , это то безразличие к ней . Уж лучше бы враги высказались бы отрицательно и с оскорблениями , чем безразлично и не заметив . Ведь для кого Путин все эти мультики с ядерными ракетами показывал ?

Бывалый
Re: На выборах президента Российской Федерации в Костанае...




Отправлено: 20.03.18 - 00:13
Комментарий удален модератором.

Все просто
Re: На выборах президента Российской Федерации в Костанае...




Отправлено: 20.03.18 - 07:20 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Хохол:
Эта очередной повод для обид , ведь самое страшное для России , это то безразличие к ней

Да ни кипи ты хлопчик. России фиолетово на реакцию Запада. Прошло то время когда реагировали, и в рот заглядывали. Если ты что то запамятовал, то я могу напомнить. Цитата:
Хохол:
Ведь для кого Путин все эти мультики с ядерными ракетами показывал ?

Мультики и комиксы мы видим НА Украине, и это не вина нашего братского народа, а беда. А Россия имеет сегодня достойного Президента, которого поддерживает большинство населения страны. А что касается новых разработок, так это не мультики - это реалии Хохол. И они необходимы для того, чтобы не ходили по Майданам "меценаты" с подношениями. И не красили в оранжевый цвет все, что им захочется.

Гость
На выборах президента Российской Федерации в Костанае проголосовали 938 человек




Отправлено: 20.03.18 - 09:11
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