Цитата: Бывалый:

Я тебя не включал, ты сам включился.

Цитата: Бывалый:

Мне на твою морду пофиг.



Ой, кисо обиделось :)



Цитата: Бывалый:

А он был, это негласный договор-то?

Цитата: Бывалый:

Его сломали в марте 14-го, и отнюдь не здесь, а на берегах Черного моря...



У тебя логика выключилась, или её сразу не было, лоялист ты наш плазменный?

Определись уже - его сразу не было, или его в 14-м году сломали?



А если вдруг сломали в Крыму, то при чём тут Суверенный и Независимый Казахстан?

Уж не намекаешь ли ты, что Казахстан не Независимый и не Суверенный, часом?



Нравится тебе это или нет, общественный договор существовал, и именно ему мы обязаны последними 20 годами мира и спокойствия в обществе.



Теперь его успешно ломают.

Включите логику и подумайте, к чему это приведёт.