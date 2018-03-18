112 Re: «Хоть Филипповкой назовите, только объясните, зачем... #272





(Пользователи) Сообщений: 10297

Регистрация: 16.03.12 (Пользователи) Отправлено: - 03:09 Небольшая заметка..

Коркино, берем квартиры и дома, 497 и 266 согласно тому сайту..

Хотят продать.

Население 35 000 человек.

Затобыльск

Из 24500 хотят продать - 43 и 94, согласно сайту К..

Коммерческое, земельные, гаражи и прочее не учитываем..

Разница в 10 тысяч человек вроде очевидна.

Но по процентовке из Коркино хотят уехать кажется больше, то есть в Коркино каждый 45й, в Затобыльске продать хочет каждый 175й..

То есть предложений в продаже в три с лишним раза выше, чем в бедном и нищем Затобыльске с его нищими ценами на недвижимость..

Там в Коркино что, тоже хотят переименовать, кто в курсе?



Это высчитано для того, чтобы понять, где торг будет уместней.

Допустим он тут продаст с торгом за 4 500 000..

Но в Коркино торг будет значительно больше, потому что предложений гораздо больше!

Поправьте если не так понял..