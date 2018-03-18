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≡ «Хоть Филипповкой назовите, только объясните, зачем переименовывать?» - репортаж с собрания местного сообщества поселка Затобольск		Новые сообщения • Поиск
 
 
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Страница 19 из 19«1...171819
§ NG.kz
«Хоть Филипповкой назовите, только объясните, зачем переименовывать?» - репортаж с собрания местного сообщества поселка Затобольск
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 31866
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 18.03.18 - 21:02 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Оно прошло сегодня. Длилось больше 3-х с половиной часов. В повестке дня было два вопроса – изменение статуса поселка на город и связанное с этим переименование Затобольска. Мероприятие прошло очень бурно.
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§ 112
Re: «Хоть Филипповкой назовите, только объясните, зачем...
112


(Пользователи)
Сообщений: 10297
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 20.03.18 - 02:37 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Идем дальше..
ЦЫфры..
24 тысяч человек..
Пригород Костаная..
12 000 человек хотят гипатетически продать свои однокомнатные, будем исходить из этого и прикупить в российском миллионном мегаполисе в пригороде равнозначную квартиру..
Например Челябинск и его пригороды..
Копейск с его населением в 147 тысяч не рассматриваем..
Ах вот, Коркино, население около 35ти тысяч.
Город..
Достойный пример?
Смотрим сразу же однушки, как и в Затобыльске по возрастанию..
Видим какой то за 429 тысяч, в расчет не берем.
Основная масса предложений от 600 тысяч..
Сколько это в тенге, неужели значительно ниже заявленной однушки не в центре 5ти миллионов тенге?
Так точно, 3 с копейками..
Точнее 3 336 000 тенге..
Столько стоит квартира в пригороде или как там, в двухмиллионном практически мегаполисе в России!
Теперь посмотрите, может я где то ошибся?
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§ 112
Re: «Хоть Филипповкой назовите, только объясните, зачем...
112


(Пользователи)
Сообщений: 10297
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 20.03.18 - 02:53 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Таким образом узнаем что любой, практически любой затобылец сможет себе купить равнозначную квартиру в миллионном пригороде России..
Так же узнаем что отговорки типа там дороже, какие бедные и несчастные затобыльцы, заложники Затобыльска и тд и тп, просто отговорки..
Эти все 12 тысяч по Добринцофу людей смогут продать и купить Равнозначное жилье, около города, значительно превосходящего наш по людскому, промышленному, научному и тд потенциалу!
О чем мы Господи говорим уже практически 20 страниц, почему мы жалеем бедных и несчастных затобыльцев?
Я живу на 100 квадратах в Рудном..
Население 130 000 человек.
То есть мои 100 квадратов равны 7ми миллионам тенге..
Смотрим Затобыльск..
Население 24 500 человек.
Находим 86 квадратов 14 000 0000.
94 кв.метра 12 000 000
Сравниваем с моими равнозначными 7 000 000..
То есть это Я несчастен, то есть требую жалеть меня!
Может где то ошибся, ночь уже, то поправьте меня..
Кстати смотрю однушка в Коркино 40 квадратов 690 000 рублей, то есть 3 871 000 тенге..
Так что по метражам все нормально..
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§ 112
Re: «Хоть Филипповкой назовите, только объясните, зачем...
112


(Пользователи)
Сообщений: 10297
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 20.03.18 - 03:09 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Небольшая заметка..
Коркино, берем квартиры и дома, 497 и 266 согласно тому сайту..
Хотят продать.
Население 35 000 человек.
Затобыльск
Из 24500 хотят продать - 43 и 94, согласно сайту К..
Коммерческое, земельные, гаражи и прочее не учитываем..
Разница в 10 тысяч человек вроде очевидна.
Но по процентовке из Коркино хотят уехать кажется больше, то есть в Коркино каждый 45й, в Затобыльске продать хочет каждый 175й..
То есть предложений в продаже в три с лишним раза выше, чем в бедном и нищем Затобыльске с его нищими ценами на недвижимость..
Там в Коркино что, тоже хотят переименовать, кто в курсе?

Это высчитано для того, чтобы понять, где торг будет уместней.
Допустим он тут продаст с торгом за 4 500 000..
Но в Коркино торг будет значительно больше, потому что предложений гораздо больше!
Поправьте если не так понял..
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§ 112
Re: «Хоть Филипповкой назовите, только объясните, зачем...
112


(Пользователи)
Сообщений: 10297
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 20.03.18 - 03:26 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Кстати по населению Копейск и Рудный практически одинаковы, в Рудном согласно Википедии немного меньше.
Квартиры однушки 30 квадратов стоят 500 тысяч рублей.
Средняя цена однушек в Рудном с балконами и не первым этажом..
Что ж, тут все приблизительно ровно..
Так, считаем дальше параметры экономического присутствия...
А вот..
Одно большое но..
Город Копейск с его населением в практически 150 тысяч хотят покинуть 1622 квартиры и дома 547 человек.
Итого 2169, согласно сайту А..
Рудный смотрим, 268 и 86 соответственно, то бишь 384 человека согласно сайту К..
Либо семьи, но это не показатель..
По процентовке город Копейск покидают значительно больше..
Да уш, не ожидал..
У нас там знакомый уехал в этот городок, продал дом за 20 тысяч долларов старый в наримановке и взял там двушку, новый авто среднего класса Тойоту и прочее барахло..
Поправьте, где я ошибся..
Профайл

гарный хлопчик
Re: «Хоть Филипповкой назовите, только объясните, зачем...




Отправлено: 20.03.18 - 07:25 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Маленькое предложения для бизнеса Затоболовки, тем кто против переименования. Прописаться в городе и перерегистрироваться в Налоговой в Кустанае. Тики так тэхээээсенько, тэхэээээсенько.! :lol: ;-)

неравнодушная
Re: «Хоть Филипповкой назовите, только объясните, зачем...




Отправлено: 20.03.18 - 08:30
Комментарий удален модератором.

§ Горожанин_kst
Re: «Хоть Филипповкой назовите, только объясните, зачем...
Горожанин_kst


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1058
Регистрация: 06.10.16
Отправлено: 20.03.18 - 09:12 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
гарный хлопчик:

Не выгодное предложение, при регистрации автоматом новый ККМ с передачей ставить придётся, плюс банковский терминал. А так по старому месту до 2024 года можно на старом доработать и без терминала.
Кстати, с обретением статуса города затобольским бизнесменам отсрочка с применением банковских терминалов сохранится? Или...
Профайл

Гость
«Хоть Филипповкой назовите, только объясните, зачем переименовывать?» - репортаж с собрания местного сообщества поселка Затобольск




Отправлено: 20.03.18 - 09:19
Комментарий проходит проверку.

Гость
«Хоть Филипповкой назовите, только объясните, зачем переименовывать?» - репортаж с собрания местного сообщества поселка Затобольск




Отправлено: 20.03.18 - 09:24
Комментарий проходит проверку.

Гость
«Хоть Филипповкой назовите, только объясните, зачем переименовывать?» - репортаж с собрания местного сообщества поселка Затобольск




Отправлено: 20.03.18 - 09:28
Комментарий проходит проверку.
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