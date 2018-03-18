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≡ «Хоть Филипповкой назовите, только объясните, зачем переименовывать?» - репортаж с собрания местного сообщества поселка Затобольск		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
«Хоть Филипповкой назовите, только объясните, зачем переименовывать?» - репортаж с собрания местного сообщества поселка Затобольск
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 31866
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 18.03.18 - 21:02 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Оно прошло сегодня. Длилось больше 3-х с половиной часов. В повестке дня было два вопроса – изменение статуса поселка на город и связанное с этим переименование Затобольска. Мероприятие прошло очень бурно.
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§ 112
Re: «Хоть Филипповкой назовите, только объясните, зачем...
112


(Пользователи)
Сообщений: 10294
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 19.03.18 - 22:04 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
И вот куда эти 15 штук человеков пойдут, чтобы нарожать еще 45?
Конечно в Затоболывку, то есть в Тобыл, как они его привыкнут называть..
Ну а название Затоболовка превратиться потом как сегодня, в забытую Самодуровку..
И только Товарищ Ын, где то там на старости под 80 лет, будет бесконечно повторять - Затобыловка, Затобыловка.., но его никто уже не будет слушать..
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Хохол
Re: «Хоть Филипповкой назовите, только объясните, зачем...




Отправлено: 19.03.18 - 22:32 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Добринцофф:
о чём я говорю,деревни развалили,люди едут в город,здесь хоть какая то работа и з\п,поэтому и спрос такой.

Ну , и при этом ты заявляешь что твоя Самодуровка может опустеть на половину . Так заявлять можно про Давыденовки , Александровки и другие всякие Борис-Романовки , но уж ни как про пригород и прилегающие окраины Костаная .

Гриня
Re: «Хоть Филипповкой назовите, только объясните, зачем...




Отправлено: 19.03.18 - 22:32 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Алиса:
Был проспект СверДлова. А вообще его улицей Комсомольской нередко называли. Патамушта!

Один мой знакомы приехал в Костанай из Магнитогорска, у него был старый адрес по проспекту Свердлова, так он найти его не мог, у всех спрашивал даже у ППСников, ни кто не смог ответить где этот проспект, жаль что вы не встретились ему по пути.

362
Re: «Хоть Филипповкой назовите, только объясните, зачем...




Отправлено: 19.03.18 - 22:42
Комментарий удален модератором.

§ Алиса
Re: «Хоть Филипповкой назовите, только объясните, зачем...
Алиса


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4033
Регистрация: 21.06.09
Отправлено: 19.03.18 - 22:48 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Гриня:
у всех спрашивал даже у ППСников, ни кто не смог ответить

ну так а кто ж виноват ,что ему понаприехавшие "кОстанайцы" встречались? Я ж не могу отвечать за знание города неместными. Странный вы какой-то. Вот встретился бы мне - без проблем. ;-)

PS: а что если ППсник , то всё знает? :-o :-o
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Гульнар
Re: «Хоть Филипповкой назовите, только объясните, зачем...




Отправлено: 19.03.18 - 22:57 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Алиса:
ну так а кто ж виноват ,что ему понаприехавшие "кОстанайцы" встречались? Я ж не могу отвечать за знание города неместными. Странный вы какой-то. Вот встретился бы мне - без проблем.

PS: а что если ППсник , то всё знает?

Так к примеру мой сын родился и вырос в этом городе, ему 27 лет он то же не знает, только что спросил.

Хохол
Re: «Хоть Филипповкой назовите, только объясните, зачем...




Отправлено: 19.03.18 - 22:58 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Алиса:
PS: а что если ППсник , то всё знает?

Эт наше , совковое , спрашивать у ближайшего милиционера как пройти . Нехорошо за такую привычку , выработанную и отложенную на генном уровне , упрекать человека .

§ 112
Re: «Хоть Филипповкой назовите, только объясните, зачем...
112


(Пользователи)
Сообщений: 10294
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 19.03.18 - 23:02 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Гриня:
Костанай из Магнитогорска, у него был старый адрес по проспекту Свердлов

Мы в Москве тоже так заблудились и лишь в библиотеке нам старенькая библиотекарша показала по карте где нужный район..
Тут ничего такого нет..
Тем более сколько ППСникам лет, по 22?
А Свердлова когда переименовали, им наверно еще лет по 5 было..
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§ Алиса
Re: «Хоть Филипповкой назовите, только объясните, зачем...
Алиса


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4033
Регистрация: 21.06.09
Отправлено: 19.03.18 - 23:39 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Гульнар:
ему 27 лет он то же не знает, только что спросил.

так откуда он будет помнить что было в бытность его 4 - 5 лет? В 1995 году улицу переименовали в Абая. Это вы должны помнить - если коренной кустанаец (или вы женщина? я не поняла: ник "Гульнар", а от имени мужчины сказано) ну или хотя бы с начала 1990-х годов проживали в городе.
вот даты для интереса: http://www.ng.kz/gazeta/126/hranit/?003

Цитата:
Хохол:
Нехорошо за такую привычку , выработанную и отложенную на генном уровне , упрекать человека .

боже упаси кого-то упрекать))) Но при прочтении воспринимается, что ППС-ники это как некая "истина в последней инстанции". )))

[Исправлено: Алиса, 19.03.2018 - 23:47]
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Гость
«Хоть Филипповкой назовите, только объясните, зачем переименовывать?» - репортаж с собрания местного сообщества поселка Затобольск




Отправлено: 20.03.18 - 00:05
Комментарий проходит проверку.

Гость
«Хоть Филипповкой назовите, только объясните, зачем переименовывать?» - репортаж с собрания местного сообщества поселка Затобольск




Отправлено: 20.03.18 - 00:20
Комментарий проходит проверку.

Гость
«Хоть Филипповкой назовите, только объясните, зачем переименовывать?» - репортаж с собрания местного сообщества поселка Затобольск




Отправлено: 20.03.18 - 00:24
Комментарий проходит проверку.

§ Добринцофф
Re: «Хоть Филипповкой назовите, только объясните, зачем...
Добринцофф


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 5912
Регистрация: 16.05.11
Отправлено: 20.03.18 - 01:08 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Хохол:
Ну , и при этом ты заявляешь что твоя Самодуровка может опустеть на половину . Так заявлять можно про Давыденовки , Александровки и другие всякие Борис-Романовки , но уж ни как про пригород и прилегающие окраины Костаная .

Вспомни 2015-2016г когда нефть обвалилась до 35$ и всё замерло.
Недвижимость резко подешевела,БК строй распускал работяг и пытался хоть что нибудь продать из новостроек.
Друзья строители-отделочники к которым обычно запись на полгода вперёд, сидели без работы.
Мне звонили с аккимата и просили трудоустроить хоть кого нибудь на любую минимальную з\п лишь бы официально были пенсионные отчисления.
Во несколько таких кризисных лет с нефтью по 35$ и всё это мнимое благополучие расстает как весенний снег ,а всё что строится продавать будет некому,просто по причине отсутствия средств .
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§ 112
«Хоть Филипповкой назовите, только объясните, зачем переименовывать?» - репортаж с собрания местного сообщества поселка Затобольск
112


(Пользователи)
Сообщений: 10294
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 20.03.18 - 02:12
Комментарий проходит проверку.
Профайл

§ 112
«Хоть Филипповкой назовите, только объясните, зачем переименовывать?» - репортаж с собрания местного сообщества поселка Затобольск
112


(Пользователи)
Сообщений: 10294
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 20.03.18 - 02:23
Комментарий проходит проверку.
Профайл
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