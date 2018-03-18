|Цитата:
Хохол:
Ну , и при этом ты заявляешь что твоя Самодуровка может опустеть на половину . Так заявлять можно про Давыденовки , Александровки и другие всякие Борис-Романовки , но уж ни как про пригород и прилегающие окраины Костаная .
Вспомни 2015-2016г когда нефть обвалилась до 35$ и всё замерло.
Недвижимость резко подешевела,БК строй распускал работяг и пытался хоть что нибудь продать из новостроек.
Друзья строители-отделочники к которым обычно запись на полгода вперёд, сидели без работы.
Мне звонили с аккимата и просили трудоустроить хоть кого нибудь на любую минимальную з\п лишь бы официально были пенсионные отчисления.
Во несколько таких кризисных лет с нефтью по 35$ и всё это мнимое благополучие расстает как весенний снег ,а всё что строится продавать будет некому,просто по причине отсутствия средств .