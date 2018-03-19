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§ NG.kz
Про поликлиники и инвалидов
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 31866
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 19.03.18 - 16:24 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Сегодня позвонил в регистратуру поликлиники для того,чтобы записаться к врачу-специалисту у которого я стою на учете и имею по заболеванию инвалидность.

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Zanoza
Re: Про поликлиники и инвалидов




Отправлено: 19.03.18 - 21:27 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Алиса:
Алиса

Не имею привычки "бодаться" и уличать кого-то в чём-то. Я говорю о том, что Я вижу и знаю. Если у вас иначе, могу только порадоваться!!! А выражения "не надо сказки рассказывать"- употребляю только в общении со внуком, когда он хочет меня увести от чего-то более важного и просит рассказать сказочку (всему своё время). В общении с людьми мне не знакомыми, считаю важным услышать а согласиться или нет - только моё дело.

Zanoza
Re: Про поликлиники и инвалидов




Отправлено: 19.03.18 - 21:32 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Алиса:
Такого количества никогда не видела - максимум человек 5-6 (это года 2-3 назад))))
Талон берёте и к своему времени подходите и будет вам "счастье")))

Если есть желание, и не жалко времени, могу взять вас с собой, как раз на следующей неделе мне надо в очередной раз испытать это счастье - посетить большое количество кабинетов для очередной госпитализации старшего родственника ( мне придётся сопровождать его в этом нелёгком пути).

§ Алиса
Re: Про поликлиники и инвалидов
Алиса


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4033
Регистрация: 21.06.09
Отправлено: 19.03.18 - 22:05 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Zanoza:
Если есть желание, и не жалко времени,

ну раз уж затронули тему посещений поликлиник, то - обрадую вас или нет))) - завтра утречком иду сама в свою (четвертый раз за 3 недели) ))))
Цитата:
Zanoza:
А выражения "не надо сказки рассказывать"

вы что-то оскорбительное увидели в этом достаточно распространенном выражении? Я не вижу ничего подобного.
По-моему(надеюсь, не ошибаюсь): на форуме уже все давно в процессе общений (порой бурных) всё расставили на свои места. Когда-то типа "грызлись" - свое "место" занимали, себя показывали, амбиции проявляли)))). Но со временем все "познакомились", "притерлись", узнали характер и "тараканы" друг друга. Даже Простыня со временем изменился - за что и я малость изменила отношение к нему в положительную сторону (я без иронии).
Вы сами сказали сейчас Цитата:
Zanoza: В общении с людьми мне не знакомыми, считаю важным услышать а согласиться или нет - только моё дело.
У вас такое восприятие, такая позиция - по ним вы и живёте.
У меня иное: я пишу свою позицию, свое мнение. Естественно, оно не всем будет нравится, но я и не пишу чтобы кому-то нравилось. Это мое мнение, мое видение - не более того. У кого-то еще третье восприятие и т.п.
Тут по большей части взрослые общаются - перевоспитывать нет смысла. Каждый если он понимает -перестроится и перевоспитается)))) Хотя порой залетные бывают - разовые или же курлыкунцы. Но это отдельная тема, отдельные особи.
Думаю, местное общение стоит воспринимать без каких-либо "обид" и перевоспитываний! Это форум!))) Мы тут все на равных)))

[Исправлено: Алиса, 19.03.2018 - 22:07]
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ЮКА
Re: Про поликлиники и инвалидов




Отправлено: 19.03.18 - 22:18 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Кому он нужен этот скрининг, что проку от него, только время тратить, за 30 лет ни разу ничего не обнаружили. Чтоб пообщаться с необходимым врачем 15 мин, приходится бегать полтора дня по кабинетам отвлекая врачей от тех, кому они нужней.

Zanoza
Re: Про поликлиники и инвалидов




Отправлено: 19.03.18 - 22:47 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Алиса:
ну раз уж затронули тему посещений поликлиник, то - обрадую вас

Нет. не обрадовали. Мне всегда было жаль нездоровых людей. Добрых вам докторов, коротких очередей и хороших результатов анализов. Анализ всего вами сказанного оставляю при себе, не видя смысла в дальнейших рассуждениях. Вы усомнились в правдивости изложенного мной, я пригласила вас убедиться, вы отказались. Мы тут на форуме все на равных)))))

§ Алиса
Re: Про поликлиники и инвалидов
Алиса


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4033
Регистрация: 21.06.09
Отправлено: 19.03.18 - 23:59 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Zanoza:
Добрых вам докторов, коротких очередей и хороших

Спасибо вам за пожелания. Вам тоже поменьше времени проводить в подобных учреждениях самой или с родственниками)))Цитата:
Zanoza: Мы тут на форуме все на равных)))))

:lol: :lol:
Цитата:
ЮКА:
что проку от него, только время тратить

соглашусь на все 100% - толку никакого. Хотя врачи на мою подобную реакцию уверяли, что им удалось именно в ходе скринингов у немалого количества людей обнаружить заболевания. НУ дай бог, что действительно выявили и помогли!
Я за свой осознанный )))) период жизни все свои "болячки" как-то сама находила)))) и шла к врачу. А вот скрининги мне ничего и никак не показали - тупо ходила отдавала "долг"))). И на всё уходило в среднем минут 15-20.
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